Tujina

Strateško belgijsko pristanišče bo dobilo svojo protizračno obrambo

Antwerpen, 26. 02. 2026 10.38 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.V.
Pristanišče

Pristanišče Antwerpen bo leta 2027 dobilo lasten sistem protiletalske obrambe, je na srečanju pristaniške skupnosti Antwerpen povedal belgijski premier Bart De Wever. Belgijska vojska je sicer nedavno kupila norveško protiletalsko orožje NASAMS. Gre za nakupe, ki so sledili poročilom o neznanih dronih nad strateškimi objekti v Evropi.

Evropo so pred nekaj meseci "pretresala" poročila o neznanih dronih nad vojaškimi bazami, letališči in drugimi strateškimi objekti. Zgodbe o dronih, ki jih nikoli nihče ni uspel (ali poskušal) sestreliti so nato utihnile, so pa sledile nabave vojaške opreme.

Belgijski premier Bart De Wever je v govoru v Antwerpnu dejal, da bo protiletalsko orožje v pristanišču nameščeno leta 2027. V pristanišču so potrdili besede predsednika vlade. Zaenkrat ni znano, za kakšen protiletalski sistem gre, je pa Belgija pred časom kupila norveški sistem NASAMS. 

Pristaniška infrastruktura v Antwerpnu je velikega gospodarskega in strateškega pomena za Belgijo in tudi za Evropo. Iz Antwerpna v Marseille poteka cevovod, ki prevaža kerozin. Pristanišče je ključnega pomena tudi za oskrbo Evrope z ameriško vojaško opremo.

"To gospodarsko in vojaško srce je treba zaščititi," za belgijske medije poudarja obrambni strokovnjak Jens Franssen. "V času konfliktov je ta kerozin bistvenega pomena za oskrbo vseh vojaških in civilnih letališč med Schipholom (Nizozemska) in Marseillem (Francija) z gorivom."

"Sistem NASAMS je edinstven, ker odlično deluje z raketami, ki jih že uporabljamo," pojasnjuje Franssen. Gre za prilagodljiv sistem. "Uporabljajo se lahko rakete, ki so trenutno nameščene na letalih F-16 in bodo kmalu nameščene na F-35, rakete, ki jih že kupujemo, pa so z njim združljive."

Protizračni sistem NASAMS
Protizračni sistem NASAMS
FOTO: X

 

NASAMS spada v tako imenovano sredno oz. vmesno plast zračne obrambe. Sistem je zasnovan za zaščito mest, kot sta Bruselj ali Antwerpen, pred lovskimi letali, brezpilotnimi letali ali drugimi grožnjami kratkega dosega.

Protizračna obramba je sestavljena iz treh plasti, pojasnjuje Franssen. "Imate radarje, ki lahko zaznajo prihajajoča letala in rakete. Nato imate nadzorni sistem, ki analizira grožnjo, in končno imate radarje, ki lahko usmerjajo protiletalske rakete."

"S takim sistemom lahko na primer uničite brezpilotni letalnik šahed," pravi Franssen. Vendar obstajajo omejitve: majhne brezpilotne letalnike, ki letijo nizko med stavbami, je še vedno težko zaznati.

Belgija na področju obrambe tesno sodeluje z Nizozemsko, ki uporablja isti sistem. "Ena sama baterija NASAMS lahko zaščiti območje več deset kilometrov," pojasnjuje Franssen. "Z usklajevanjem vseh teh sistemov bomo sčasoma lahko ustvarili 'kupolo', ki bo pokrivala celotno regijo Beneluksa."

Prvi 'dežnik', ki bo nameščen v pristanišču Antwerpen čez približno eno leto, bo najet od Norveške. Sistemi, ki jih bo kupila Belgija, bodo namreč dobavljeni šele leta 2028. Nov sedež za te sisteme bo ustanovljen v Urselu v vzhodni Flandriji. Nahaja se točno na sredini trikotnika med pristanišči Zeebrugge, Antwerpen in Gent.

Po Franssenovih besedah bodo sistem protizračne obrambe v prihodnosti nameščeni tudi v bližini drugih vojaških objektov.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
26. 02. 2026 11.14
Slovenija bi jo rabila, da sestreli chemtrailse, s katerimi nas zastrupljano iz neba. Seveda, bi morala politika ščititi ljudi, ne pa služiti tistim, ki to ukazujejo. EU, prodana globoki državi, je dobila zahtevo, ki je ne bo preživela. Je pred propadom. Hvala bogu.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
26. 02. 2026 11.13
A ima še kdo od EU kravatarjev kaj zdrave kmečke pameti in mirovniške filozofije in modrosti v sebi?
Odgovori
+1
1 0
blekk
26. 02. 2026 11.05
Hahaha kako jih obračajo okrog!!!! EU politika in diplomacija je dobesedno na dnu od dna na tem svetu
Odgovori
+3
3 0
