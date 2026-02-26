Strateško belgijsko pristanišče bo dobilo svojo protizračno obrambo

Evropo so pred nekaj meseci "pretresala" poročila o neznanih dronih nad vojaškimi bazami, letališči in drugimi strateškimi objekti. Zgodbe o dronih, ki jih nikoli nihče ni uspel (ali poskušal) sestreliti so nato utihnile, so pa sledile nabave vojaške opreme.

Belgijski premier Bart De Wever je v govoru v Antwerpnu dejal, da bo protiletalsko orožje v pristanišču nameščeno leta 2027. V pristanišču so potrdili besede predsednika vlade. Zaenkrat ni znano, za kakšen protiletalski sistem gre, je pa Belgija pred časom kupila norveški sistem NASAMS.

Pristaniška infrastruktura v Antwerpnu je velikega gospodarskega in strateškega pomena za Belgijo in tudi za Evropo. Iz Antwerpna v Marseille poteka cevovod, ki prevaža kerozin. Pristanišče je ključnega pomena tudi za oskrbo Evrope z ameriško vojaško opremo.

"To gospodarsko in vojaško srce je treba zaščititi," za belgijske medije poudarja obrambni strokovnjak Jens Franssen. "V času konfliktov je ta kerozin bistvenega pomena za oskrbo vseh vojaških in civilnih letališč med Schipholom (Nizozemska) in Marseillem (Francija) z gorivom."

"Sistem NASAMS je edinstven, ker odlično deluje z raketami, ki jih že uporabljamo," pojasnjuje Franssen. Gre za prilagodljiv sistem. "Uporabljajo se lahko rakete, ki so trenutno nameščene na letalih F-16 in bodo kmalu nameščene na F-35, rakete, ki jih že kupujemo, pa so z njim združljive."