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Stražar okaral Hegsetha: To je kraj tišine in spoštovanja!

Washington, 12. 11. 2026 08.26 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Pete Hegseth in stražar

Stražar pri grobnici neznanega vojaka na ameriškem vojaškem pokopališču Arlington je v sredo zaradi neprimernega obnašanja okaral obrambnega ministra ZDA Petea Hegsetha in skupino okrog njega, poročajo ameriški mediji.

"Vsi obiskovalci morajo ves čas ohranjati vzdušje tišine in spoštovanja," zavpije stražar v videoposnetku tiskovne agencije AP.

Na videoposnetku je videti Hegsetha, ki se je skupaj z ženo Jennifer, vodjo kabineta Rickyjem Burio, namestnikom vodje kabineta Patrickom Weaverjem in višjo svetovalko Tami Radabaugh fotografiral na praznih stopnicah pred grobnico. Ko se je skupina razhajala, je bilo slišati glasen smeh, nakar je vojak zaklical, da morajo vsi obiskovalci ves čas ohranjati vzdušje tišine in spoštovanja, poroča televizija ABC.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je dejal, da je vojak med obeleževanjem slovesnega dne pravilno in spoštljivo vse navzoče spomnil na potrebo po primernem vedenju. Dodal je, da so minister in celotno ministrstvo za obrambo vedno spoštovali in bodo tudi v prihodnje spoštovali žrtve med pripadniki oboroženih sil.

Grobnica neznanega vojaka velja za enega najbolj slovesnih in spoštovanih vojnih spomenikov v ZDA. V njej so pokopani neidentificirani vojaki iz prve in druge svetovne ter korejske vojne. Od leta 1948 jo neprekinjeno varujejo vojaki 3. pehotnega polka ameriške vojske, znanega tudi kot stara garda.

Hegseth in njegovi sodelavci so bili pri grobnici v okviru slovesnosti ob dnevu veteranov, ki sta se je udeležila tudi predsednik ZDA Donald Trump in podpredsednik JD Vance.

Do incidenta je prišlo dan po tem, ko je Hegseth v predstavniškem domu za las prestal poskus svoje odstavitve. Pobudo ustavne obtožbe je vodil republikanski kongresnik Thomas Massie, podprli pa so jo demokrati, vendar niso zbrali dovolj glasov. Znova bodo poskusili januarja, ko prevzamejo večino v predstavniškem domu in senatu.

Hegseth je v torek na prvi novinarski konferenci po več mesecih zavrnil očitke in poudaril, da ni storil nobenega dejanja, ki bi po ustavi predstavljalo razlog za njegovo odstavitev. Kritike njegovega vodenja vojske je označil za napad tudi na ameriške vojake in njihove dosežke.

"Na predvečer dneva veteranov te resolucije vsakemu od njih sporočajo, da je bila njihova služba zločin," je dejal Hegseth in dodal, da takšno ravnanje ni domoljubje, temveč sabotaža.

Demokratska kongresnica Gwen Moore je na družbenem omrežju X zapisala, da je Hegseth s svojim ravnanjem pokazal popolno neprimernost za položaj. Po njenih besedah je le dan po tem, ko se je izognil odstavitvi, pokazal nespoštovanje do pripadnikov ameriških oboroženih sil in svetosti grobnice neznanega vojaka.

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KOMENTARJI2

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borjac
12. 11. 2026 09.36
Tale minister Hegseth je pripeljal družino in spremstvo na grob Neznanemu junaku na pokopališču v Arlingtonu in se obnašal prešerno polni smeha kot na turističnem izletu , stražar jih je UPRAVIČENO okaral , predstavljajte si nizek nivo Hegsetha , ki je Ameriške vojake pošiljal v smrt , tukaj pa se jim je posmehoval.
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+1
1 0
FreedomMan
12. 11. 2026 09.05
Ta hegseth kot da je brat od snežića, isti mentalni sklop.
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+3
3 0
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