Stražar se je sesedel, Macron pa poziral. Protokol ali ignoranca?

Francoski predsednik se je prejšnji teden pri dvorcu Elysée sestal s predsednikom Madagaskarja Andryjem Rajoelino. Bil je vroč junijski dan, ko sta se predsednika sprehodila po stopnicah dvorca do njegovega vhoda. Ravno takrat pa se je na njuni desni sesedel eden izmed francoskih stražarjev. K njemu sta takoj prihitela dva moška.

Ker sta predsednika nemoteno nadaljevala pot do fotografskih kamer, ki so se nahajale na njuni levi, so zaposleni stražarja umaknili za steber. Medtem ko sta Macron in Rajoelino pozirala, je moškega v ozadju močno treslo. Čeprav so stražarja umaknili pred radovednimi objektivi, je nato do njega prišel še en moški ter se postavil predenj, da se res ne bi pojavil na kateri od fotografij. Nekateri francoski mediji pišejo, da naj bi se sesedel zaradi srčnega zastoja. Kaj se je nato zgodilo z njim, ni znano.

"Težko bi bilo trditi, da Macron ni opazil, kaj se je dogajalo za njim," ob tem komentira francoski časnik Midi Libre. Je s tem, ko se na dogodek ni odzval, ravnal po protokolu? "Tudi, če je bil to protokol, bi bilo človeško, da pristopi do stražarja," se na družbenih omrežjih vrstijo komentarji.

Spet drugi uporabniki družbenega omrežja Twitter so šli še nekoliko dlje in zapisali, da "Macronova ignoranca dobro prikazuje razmere v državi, saj da politični eliti ni mar za navadne ljudi".

"Verjetno je opazil, da sta za stražarja že poskrbela dva druga moška in se je raje posvetil predsedniku," pa dogodek komentirajo tisti na drugi strani.