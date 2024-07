Streha sveta zasuta z zamrznjenimi odpadki: šotori, embalaža hrane, kisikove jeklenke ...

Ekipa vojakov in šerp, ki jo financira nepalska vlada, je v letošnji plezalni sezoni z Everesta odstranila že 11 ton smeti, štiri trupla in okostje, poroča AP. Ang Babu, ki je vodil ekipo šerp, ocenjuje, da je lahko kar 40 do 50 ton odpadkov še vedno v South Colu, zadnjem taboru, ki sprejme plezalce, preden ti poskusijo s poslednjim vzponom na najvišjo goro sveta. "Tam ostajajo smeti. To so večinoma stari šotori, embalaža za hrano in plinske kartuše, kisikove jeklenke, paketi za šotore in vrvi za plezanje in privezovanje šotorov," našteva Babu, ki dodaja, da je poseben izziv to, ker so smeti nagrmadene v plasteh in na 8000 metrih nadmorske višine seveda zamrznjene.