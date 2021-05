V indijskem gozdu strela ubila čredo 18 slonov

V sredo je strela namreč zadela in ubila čredo 18 azijskih slonov v gozdnem rezervatu na območju indijskega mesta Nagaon. Trupla so v zelo odročnem in težko dostopnem delu gozda našli vaščani in opozorili pristojne. Trupla so ležala v dveh skupinah – 14 slonov na hribu, še štirje pa pod njim. Prvič po 20 letih so našli toliko mrtvih slonov naenkrat, kar skrbi tudi lokalne oblasti.

Ministrski predsednik te zvezne države, Himanta Bisva Sarma, je po poročanju BBC dejal, da ga smrt "toliko slonov" skrbi, ter naročil preiskavo dogodka.

V Indiji sicer živi približno 27.000 azijskih slonov, okoli 21 odstotkov prav v zvezni državi Asam.