Strela ubila štiri že tako redke gorske gorile

Štiri redke gorske gorile, vključno z brejo samico, je v gorah Ugande pokončala strela, so sporočili iz organizacije za ohranitev goril, ki deluje v tamkajšnjem narodnem parku Mgahinga. Med poginulimi so tri odrasle samice in mladič, na njihovih truplih pa so znaki hudih poškodb, ki so posledica električnega toka. Vsi poginuli so bili del 17-članskega krdela, med oskrbniki parka poznanim kot družina Hirwa. Na svetu je le še kakšnih 1000 gorskih goril. FOTO: AP Čezmejna organizacija Greater Virunga (The Greater Virunga Transboundary Collaboration - GVTC) je dogodek označila za "veliko izgubo za vrsto". Na svetu je namreč le še okoli 1000 gorskih goril. Vrsta je omejena na zavarovana območja v Demokratični republiki Kongo, Ruandi in Ugandi. "To je izredno žalostno," je za BBC dejal izvršni sekretar GVTC Andrew Seguya. "Tudi zato, ker je bil potencial teh treh samic za prispevek k populaciji goril ogromen," je dodal. Preostalih 13 članov družine so našli, po besedah Seguye so dobro. Trupla poginulih goril bodo zdaj podrobno pregledali, da potrdijo vzrok smrti. Rezultati bodo znani v roku treh tednov. Družinska Hirwa je lani prestopila mejo iz Ruande v Ugando in se je od takrat gibala na območju ugandskega narodnega parka Mgahinga. Ta se nahaja v gorovju Virunga. Leta 2018 so gorske gorile črtali s seznama kritično ogroženih vrst, po tem ko so se inzenzivna prizadevanja za ohranjanje, vključno s posebnimi patruljami proti lovu, le obrestovala.