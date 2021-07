V objektiv ujeli trenutek, ko je v drevo nad njimi udarila strela

Trije Britanci so imeli srečo v nesreči, ko je v drevo, pod katerim so našli zavetje pred nevihto, udarila strela. Vsi trije so namreč udar strele preživeli brez hujših poškodb, trenutek pa so nehote ovekovečili na fotografiji. Ravno v času, ko je udarila strela, so namreč pod drevesom delali selfije.

Tri Britance, Rachel, Isobel in Andrewa Jobsona, je v ponedeljek med kolesarjenjem na jugozahodu Londona ujela nevihta. Zaradi močnega naliva so se skrili pod drevo, med čakanjem, da se vreme umiri pa so se odločili, da za spomin naredijo nekaj posnetkov. A medtem ko so s telefonom ustvarjali selfije, je v drevo, pod katerim so našli zavetje, udarila strela. In to ravno v trenutku, ko je Isobel pritisnila na gumb in naredila še en posnetek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Fotografijo trenutka, ko je udarila strela, smo posneli ob 17.05. Najprej smo naredili nasmejan selfie, nato pa smo hoteli narediti še posnetek, na katerem smo žalostni zaradi dežja," je za BBC pojasnila 23-letna Isobel. "Kar naenkrat sem ležala na tleh in nisem slišala nič, razen močnega piskanja. Moja cela desna roka je bila otrpla in nisem je mogla premakniti," je opisala trenutek, ko se je zavedala, da je v drevo udarila strela. Medtem ko jo je brat odnesel brez večjih poškodb, sta sestri utrpeli opekline oziroma poškodbe na koži, ki jim pravijo tudi Lichtenberške podobe. "S sestro sva kričali. Dobila sem opekline na stegnu in trebuhu in obe s sestro imava na koži znamenja v obliki strel," je dejala 26-letna Rachel.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Isobel ima zaradi stare kolesarske poškodbe v roki vgrajeno titanovo ploščico, zato sumijo, da je prav to pritegnilo strelo v njihovo bližino. "Njena roka je bila zelo topla zaradi ploščice," je dejala Rachel. Bratu in sestram je na pomoč priskočil mimoidoči sprehajalec, ki je takoj poklical reševalce. Odpeljali so jih v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli opekline.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Udar strele se je zgodil v ponedeljek, ko je jug Anglije (tudi London) zajela huda nevihta, ki je povzročila za več milijonov evrov škode zaradi poplav in udarov strel. Najhuje je bilo v soseskah Kensington, Notting Hill in Maida Vale, kjer so bili poplavljeni številni poslovni prostori in stanovanjske hiše. Znana ulica Portobello Road pa se je spremenila v reko. Manj sreče so imeli pred dnevi na severu Indije, kjer je zaradi udara strele umrlo vsaj 11 ljudi, več pa je bilo poškodovanih. Skupina 27 ljudi se je namreč zbrala na vrhu opazovalnega stolpa trdnjave Century Amer, kjer so želeli narediti par selfijev. Prav v tistem trenutku pa je udarila strela. Nekateri so umrli tudi zato, ker so v paniki skočili s stolpa.