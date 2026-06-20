Strela udarila v otroški tabor, prekinjen tudi glasbeni festival

Tridnevni rock festival Southside ob Bodenskem jezeru se je v petek začel v hudi vročini, nadaljeval pa s prekinitvijo, saj je območje zajela močna nevihta. Več deset tisoč obiskovalcev so pozvali, naj zapustijo območje in prehod nevihte počakajo v avtomobilu.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Festival Southside je bil zaradi nevihte prekinjen AP

Festival Southside je bil zaradi nevihte prekinjen AP

Festival Southside je bil zaradi nevihte prekinjen AP

Festival Southside je bil zaradi nevihte prekinjen AP

Festival Southside AP

Festival Southside AP











V noči na soboto je nevihta nato dosegla še mesto Rastatt v zvezni deželi Baden-Württemberg. Strela je udarila na igrišče, kjer je potekal otroški športni tabor. V močnem vetru so skušali zavarovati šotore, pri čemer je bilo po podatkih policije poškodovanih osem odraslih in 13-letni otrok. Ena oseba je hudo poškodovana, vendar ni v kritičnem stanju, drugi so utrpeli lažje poškodbe, poročajo nemški mediji.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Športni tabor po nevihti AP

Športni tabor Rastattu AP

Športni tabor v Rastattu AP



