Strela udarila v otroški tabor, prekinjen tudi glasbeni festival

Tridnevni rock festival Southside ob Bodenskem jezeru se je v petek začel v hudi vročini, nadaljeval pa s prekinitvijo, saj je območje zajela močna nevihta. Več deset tisoč obiskovalcev so pozvali, naj zapustijo območje in prehod nevihte počakajo v avtomobilu.
V noči na soboto je nevihta nato dosegla še mesto Rastatt v zvezni deželi Baden-Württemberg. Strela je udarila na igrišče, kjer je potekal otroški športni tabor.
V močnem vetru so skušali zavarovati šotore, pri čemer je bilo po podatkih policije poškodovanih osem odraslih in 13-letni otrok. Ena oseba je hudo poškodovana, vendar ni v kritičnem stanju, drugi so utrpeli lažje poškodbe, poročajo nemški mediji.
Še šest oseb so odpeljali v bolnišnico. Na kraju dogodka je bilo večje število reševalcev.
Zaradi kar dveh udarov strel je bila v mestu Münsingen skoraj dve uri prekinjena dobava električne energije, ena ženska, ki se je v času nevihte nahajala v parku, je bila poškodovana.
V Mannheimu so se gasilci v noči na soboto odzvali na več deset klicev. Drevesa so padla na železniške tire, avtomobile, stavbe in ceste. Okoli polnoči so gasilci poročali o 35 incidentih, v katerih pa ni bil nihče poškodovan poroča tagesschau.
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