Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Strela udarila v otroški tabor, prekinjen tudi glasbeni festival

Rastatt, 20. 06. 2026 11.08 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Športni tabor po nevihti

Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali v petek za dve uri prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili, naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastattu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih devet ljudi, tudi otrok.

Tridnevni rock festival Southside ob Bodenskem jezeru se je v petek začel v hudi vročini, nadaljeval pa s prekinitvijo, saj je območje zajela močna nevihta. Več deset tisoč obiskovalcev so pozvali, naj zapustijo območje in prehod nevihte počakajo v avtomobilu.

V noči na soboto je nevihta nato dosegla še mesto Rastatt v zvezni deželi Baden-Württemberg. Strela je udarila na igrišče, kjer je potekal otroški športni tabor.

V močnem vetru so skušali zavarovati šotore, pri čemer je bilo po podatkih policije poškodovanih osem odraslih in 13-letni otrok. Ena oseba je hudo poškodovana, vendar ni v kritičnem stanju, drugi so utrpeli lažje poškodbe, poročajo nemški mediji.

Še šest oseb so odpeljali v bolnišnico. Na kraju dogodka je bilo večje število reševalcev.

Zaradi kar dveh udarov strel je bila v mestu Münsingen skoraj dve uri prekinjena dobava električne energije, ena ženska, ki se je v času nevihte nahajala v parku, je bila poškodovana.

V Mannheimu so se gasilci v noči na soboto odzvali na več deset klicev. Drevesa so padla na železniške tire, avtomobile, stavbe in ceste. Okoli polnoči so gasilci poročali o 35 incidentih, v katerih pa ni bil nihče poškodovan poroča tagesschau.

Nemčija nevihta strela nesreča vreme

Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade s skrajneži

24ur.com Oglasile so se Viole: Smo proti petardam na stadionih
24ur.com Na poletnem festivalu v streljanju 12 ranjenih, 2 kritično: 'Vsi so se vrgli na tla'
24ur.com Grožnja z bombo prekinila koncert srbske dive
24ur.com Na švedski šoli odjeknili streli, okrog 10 ljudi ubitih
24ur.com Pirotehnika eksplodirala pri tleh, rakete poletele v množico: 19 ranjenih
24ur.com Prvi posnetki iz smučarskega bara, ki se je spremenil v ognjeni pekel
24ur.com Silovito neurje v Srbiji: umrl 12-letni otrok
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
zadovoljna
Portal
Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
moskisvet
Portal
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
dominvrt
Portal
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
okusno
Portal
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763