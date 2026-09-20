Strela udarila v ribiško palico, moški umrl na kraju

Po prvih ugotovitvah italijanske policije je strela udarila v konico ribiške palice, ki jo je 70-letnik držal v rokah. Moški je ribe lovil v družbi prijatelja, ki je sedel v njegovi neposredni bližini, a v dogodku ni bil poškodovan.

Poklical je policijo in reševalce, ki so 70-letnika oživljali, a neuspešno.

Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa je v četrtek popoldne območje Ostunija zajelo silovito neurje, vzdolž obale pa so zabeležili številne udare strel. Vremenske razmere so se poslabšale v le nekaj minutah.