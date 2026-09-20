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Strela udarila v ribiško palico, moški umrl na kraju

Ostuni, 20. 09. 2026 11.16 pred 46 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Nevihta

70-letnik je lovil ribe na skalnati obali blizu italijanskega Ostunija, ko je vanj nenadoma udarila strela. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je moški umrl.

Po prvih ugotovitvah italijanske policije je strela udarila v konico ribiške palice, ki jo je 70-letnik držal v rokah. Moški je ribe lovil v družbi prijatelja, ki je sedel v njegovi neposredni bližini, a v dogodku ni bil poškodovan.

Poklical je policijo in reševalce, ki so 70-letnika oživljali, a neuspešno.

Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa je v četrtek popoldne območje Ostunija zajelo silovito neurje, vzdolž obale pa so zabeležili številne udare strel. Vremenske razmere so se poslabšale v le nekaj minutah.

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KOMENTARJI3

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asdfghjklč
20. 09. 2026 11.42
Ko grmi oz. bliska, spizdiš takoj nekam na zaprto, ne pa da se nastavljaš strelam.
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+3
3 0
IQmamPaziTo40
20. 09. 2026 11.59
Tine Strela bože videl..
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0 0
Juzles Iters
20. 09. 2026 12.03
Ne verjamem, da sta se nastavljala. Če imaš visok hrib takoj za sabo in od tam pride fronta, sploh ne opaziš nevarnosti, ko nato tudi v minuti nastane kaos.
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0 0
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