Oboroženi moški vdrli na poroko, da bi ustavili predvajanje glasbe

Tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid je sporočil, da je preiskava dogodka v teku. Kot je pojasnil, so dva od treh strelcev že aretirali.

Očividec je za BBC povedal, da so se v petek v provinci Nangarhar poročili štirje pari. Od lokalnega predstavnika oblasti so pridobili dovoljenje za predvajanje glasbe. Pozno ponoči so nato na slavje vdrli trije oboroženi moški, ki so skušali uničiti zvočnike. Ker so gostje protestirali, so moški pričeli streljati. Pri tem so ranili vsaj 10 ljudi, dve osebi pa sta zaradi hudih poškodb umrli.

Mudžahid je zanikal, da so napadalci pripadniki talibanov. V Nangarharju je sicer aktivna tudi Islamska država, ki nasprotuje talibanski oblasti, v preteklosti pa so bili že odgovorni za podobne incidente.

Predvajanje glasbe je bilo v Afganistanu prepovedano med letoma 1996 in 2001, ko so bili talibani prvič na oblasti. Afganistan je avgusta letos znova padel v roke talibanov, potem ko so ZDA iz države umaknile svoje vojake. Trenutno predvajanje glasbe ni prepovedano, a se po poročanju tujih medijev v zadnjem času vrstijo napadi na glasbenike. Številni so državo že zapustili.