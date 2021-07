Strele zanetile požare na Braču in otoku Lavdara, evakuirali prebivalce

Požar na jugu Brača med zalivoma Krušica in Blaca se je ponoči razširil, do zdaj pa je zgorelo približno 130 hektarjev borovega gozda, makije in trave, je dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcev Dragan Martinić. Požar se še naprej širi, več kot 50 gasilcev pa skuša zaustaviti ognjene zublje, je dejal. Zaradi nedostopnega terena je gašenje oteženo, gasilci pa požar gasijo tudi z morja.

'To je najhujši požar v moji karieri'

Požar je ponoči izbruhnil tudi na otoku Lavdara v zadrskem arhipelagu, vendar pa so ga gasilci že omejili. Ker je ogenj grozil, da bo zajel hiše na otoku, so ponoči na sosednji Dugi otok evakuirali približno 50 ljudi, so sporočili zadrski gasilci. Hrvaški mediji pišejo o izčrpanih gasilcih, ki so se celo noč borili z ognjem. "To je eden od najhujših požarov v moji karieri," je za 24sata.hr povedal Jurica Ušalj, poveljnik gasilskega društva Sali, ki se od sinoči bori z ognjenimi zublji.