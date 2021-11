Strelec iz Kenoshe na sojenju zagotovil, da ni nameraval nikogar ubiti

Kyle Rittenhouse, ki mu sodijo zaradi smrti dveh ljudi na lanskih protestih proti policijskemu nasilju v Kenoshi v ameriški zvezni državi Wisconsin, je prvi dan zagotovil, da ni nameraval nikogar ubiti, ampak se je le branil pred napadom. Danes 18-letni Rittenhouse je s polavtomatsko puško ubil dva protestnika, enega pa ranil.

Potem ko je belopolti policist maja lani v Minneapolisu ubil temnopoltega Georgea Floyda, so v ZDA izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju, ki so se nadaljevali čez poletje. V Kenoshi so protesti izbruhnili, potem ko je avgusta belopolti policist ranil temnopoltega Jacoba Blaka.

Protesti so bili nasilni, prihajalo je do uničevanja lastnine in iz drugih delov ZDA so prišli ljudje, ki so hoteli pomagati policiji in ogroženim prebivalcem Kenoshe. Eden od njih je bil Rittenhouse iz Illinoisa, ki je imel v Kenoshi še babico in druge sorodnike. Za nekatere predvsem belopolte konservativne Američane je Rittenhouse junak, ki je želel pomagati, tožilci pa trdijo, da je hotel vzeti pravico v svoje roke in je pri tem zagrešil dva umora.

icon-expand Fotografi so med protesti ujeli Kyla Rittenhousa. FOTO: AP

Obtoženci v ZDA ponavadi ne pričajo v svoj prid, ker jim lahko tožilci zlahka uničijo kredibilnost, vendar pa se je tokrat razpletlo drugače in sodnik Bruce Schroeder je okaral tožilca zaradi vprašanj, razmišlja celo o razveljavitvi sojenja, kar je zahtevala obramba. Rittenhousovi odvetniki trdijo, da je tožilec Thomas Binger nalašč kršil sodnikova navodila, ker se zaveda, da ne bo dosegel obsodbe.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right