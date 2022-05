Strelec iz Teksasa: osamljen in problematičen najstnik

"Veliko ljudi se je norčevalo iz njega," je za Washington Post povedal Stephen Garcia , Ramosov tesni prijatelj v srednji šoli. Kot je dejal, mu je skušal pomagati, a sta izgubila stike, ko se je Garcia z mamo preselil v drug del Teksasa. Potem ko se je Garcia preselil, se je Ramos spremenil, začel se je oblačiti v črno in nositi vojaške škornje.

Fantovi sorodniki in znanci se ga spominjajo kot problematičnega najstnika, ki je bil v šoli pogosto tarča posmehovanja s strani sošolcev zaradi govorne motnje.

Ramos je pred kratkim dopolnil 18 let in kmalu zatem kupil dve puški AR15 ter na stotine nabojev, je pojasnil senator iz Teksasa John Whitemire .

Najstnik je po navedbah družine bival pri starih starših, potem ko se je sprl z mamo. Večino časa je preživel v svoji sobi in igral videoigre. "Bil je zelo tih, ni veliko govoril," je povedal Reyes. Po besedah dedka šole verjetno ne bi dokončal, saj je le redko obiskoval pouk.

Dedek 18-letnega strelca je spregovoril za ameriško televizijo ABC News in povedal, da ni vedel, da ima najstnik doma orožje. "Nisem vedel, da ima orožje. Če bi vedel, bi to prijavil," pravi Rolando Reyes .

Ramosova sestrična Mia je povedala, da je videla, da so se učenci norčevali iz njegove govorne motnje, ko sta skupaj obiskovala srednjo šolo. Babici je omenil, da ne želi več obiskovati šole. "Mislim, da se v šoli preprosto ni več počutil dobro," je še dodala.

18-letni Santos Valdez Jr. je za Washington Post povedal, da Ramosa pozna že od osnovne šole. Bila sta prijatelja, dokler se Ramosovo vedenje ni poslabšalo. Nekoč sta se srečala v parku, Valdez pa je takoj opazil rane na Ramosovem obrazu. "Povedal mi je po pravici, da se je sam porezal z nožem. Rekel sem mu, da je nor, zakaj bi naredil kaj takega."

Srednješolka Nadia Reyes je povedala, da se je Ramos pogosto prepiral z mamo. 41-letni Ruben Flores, Ramosov sosed iz otroštva, pa je poudaril, da so v zadnjih letih težave v domovanju Ramosovih postajale vse bolj očitne. V hiši je pogosto videl policijo in bil priča prepirom med Ramosom in njegovo mamo. Ta naj bi pogosto uživala prepovedane droge.

Reyesova je še dodala, da se je 18-letnik v šoli večkrat stepel z vrstniki. Njegova prijateljstva so bila kratkotrajna. Garcia je povedal, da je pred mesecem dni poklical Ramosa, a mu je ta odvrnil, da nima časa, saj se odpravlja na lov s stricem. Garcia je pozneje videl fotografije pušk, ki jih je Ramos objavil na spletu. Na dan streljanja je bil Garcia v šoli, ko je začel prejemati sporočila o tragediji v mestecu Uvalde. Močno ga je pretreslo, ko je v novicah zagledal ime strelca. "Sploh nisem mogel razmišljati. Razburjen sem zapustil razred, zajokal sem. Nikoli si nisem mislil, da bo storil kaj takega," zaključi Garcia.