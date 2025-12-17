V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

"Policija bo na sodišču trdila, da je moški z dejanjem, ki je povzročilo smrt, hude poškodbe in ogrozilo življenja, skušal doseči verski cilj in povzročiti strah v skupnosti," je sporočila policija avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Dodali so, da prvi znaki kažejo na teroristični napad, ki ga je navdihnila skrajna skupina Islamska država, ki je v Avstraliji uvrščena na seznam terorističnih organizacij.

Ob tem bo policija napadalca obtožila tudi 40 kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe z namenom umora ter javnega razkazovanja simbola prepovedane teroristične organizacije. V parkiranem avtomobilu v bližini plaže, ki je registriran na napadalca, so našli dve zastavi Islamske države.

Moški je bil v napadu ustreljen in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. V torek popoldan naj bi se prebudil iz kome in ga bo policija še danes zaslišala, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Drugi izmed napadalcev, njegov 50-letni oče je umrl na kraju napada.

Avstralski mediji so v torek poročali, da sta napadalca novembra odpotovala na Filipine, da bi se tam vojaško izurila. Filipini so danes zavrnili te navedbe in sporočili, da ni dokazov, da bi v državi potekalo "teroristično usposabljanje" in da bi bila napadalca deležna kakršnegakoli urjenja.