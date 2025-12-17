Naslovnica
Tujina

V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

Sydney, 17. 12. 2025 08.40 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
D. S. STA
Strelec na plaži Bondi

Avstralska policija je enega od dveh napadalcev, ki sta v ob praznovanju judovskega festivala hanuka na plaži Bondi v Sydneyju ubila 15 ljudi, obtožila terorizma. Njegov oče, drugi od napadalcev, je umrl na prizorišču napada. V Avstraliji so danes pripravili prve pogrebe žrtev napada.

Avstralska policija je 24-letnika obtožila terorizma, 15 umorov in številnih drugih kaznivih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Policija bo na sodišču trdila, da je moški z dejanjem, ki je povzročilo smrt, hude poškodbe in ogrozilo življenja, skušal doseči verski cilj in povzročiti strah v skupnosti," je sporočila policija avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Dodali so, da prvi znaki kažejo na teroristični napad, ki ga je navdihnila skrajna skupina Islamska država, ki je v Avstraliji uvrščena na seznam terorističnih organizacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem bo policija napadalca obtožila tudi 40 kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe z namenom umora ter javnega razkazovanja simbola prepovedane teroristične organizacije. V parkiranem avtomobilu v bližini plaže, ki je registriran na napadalca, so našli dve zastavi Islamske države.

Moški je bil v napadu ustreljen in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. V torek popoldan naj bi se prebudil iz kome in ga bo policija še danes zaslišala, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Drugi izmed napadalcev, njegov 50-letni oče je umrl na kraju napada.

Avstralski mediji so v torek poročali, da sta napadalca novembra odpotovala na Filipine, da bi se tam vojaško izurila. Filipini so danes zavrnili te navedbe in sporočili, da ni dokazov, da bi v državi potekalo "teroristično usposabljanje" in da bi bila napadalca deležna kakršnegakoli urjenja.

Medtem v Avstraliji danes ob veliki policijski prisotnosti potekajo prvi pogrebi za žrtve nedeljskega napada. Množica žalujočih se je pri sinagogi na vzhodu Sydneyja davi zbrala na prvem pogrebu, kjer so počastili enega od dveh ubitih rabinov. Drugega so pokopali popoldan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah zdravstvenih organov je v bolnišnicah po Sydneyju še vedno 21 ljudi, ena oseba je v kritičnem stanju, poroča britanski BBC. Družina enega od dveh policistov, ranjenih ob posredovanju v napadu, je navedla, da je izgubil vid na enem očesu, medtem ko je drugi policisti po današnji vnovični operaciji v kritičnem, a stabilnem stanju.

Lokalne oblasti so medtem sporočile, da so na plaži Bondi odpovedani vsi dogodki, načrtovani za novoletni večer.

petb
17. 12. 2025 09.51
Če pobiješ 30.000 otrok v Gazi, moraš pričakovati, da ne boš najbolj priljubljen narod.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
17. 12. 2025 09.47
Je hudič, če nekdo strelja na nek narod, ne glede na vero ali nacionalnost.
Odgovori
0 0
StayALive
17. 12. 2025 09.38
Kakor vem imajo takile od Tanje v Slo vabilo.
Odgovori
+2
2 0
Rains
17. 12. 2025 09.32
In te ljudi EU na veliko uvaža med nas!
Odgovori
+6
6 0
RdečiKarton
17. 12. 2025 09.27
Hkrati pa vedno več dokazov prihaja na dan o dejstvu, da je šlo za "false flag" mossadovo operacijo, tako kot je Netanyahoo poleti obljubil. Med preživelimi pa isti obrazi, kot pri napadu na sinagogo v Sidneyu. Kopiraj/prilepi scenarij kot že večkrat videno v preteklih letih.
Odgovori
-1
1 2
ZMERNI DESNIČAR
17. 12. 2025 09.04
vse vredu prijatelji levih vlad na zahodu. Levi jih razumejo !!
Odgovori
+6
7 1
Klobasazulu
17. 12. 2025 09.43
desni pa razumejo farje pa pedofilijo
Odgovori
0 0
misterbin
17. 12. 2025 09.01
To so Fajonkini in tistih ,ki so po Ljubljani nosili Palestinske zastave
Odgovori
+3
6 3
Morgoth
17. 12. 2025 09.01
Še naprej naj uvažajo te smeti iz indijskega polotoka, sigurno bo bolje.🤡🤡🤡
Odgovori
+3
6 3
