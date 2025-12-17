V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

Avstralska policija je 24-letnika obtožila terorizma, 15 umorov in številnih drugih kaznivih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Policija bo na sodišču trdila, da je moški z dejanjem, ki je povzročilo smrt, hude poškodbe in ogrozilo življenja, skušal doseči verski cilj in povzročiti strah v skupnosti," je sporočila policija avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Dodali so, da prvi znaki kažejo na teroristični napad, ki ga je navdihnila skrajna skupina Islamska država, ki je v Avstraliji uvrščena na seznam terorističnih organizacij.
Ob tem bo policija napadalca obtožila tudi 40 kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe z namenom umora ter javnega razkazovanja simbola prepovedane teroristične organizacije. V parkiranem avtomobilu v bližini plaže, ki je registriran na napadalca, so našli dve zastavi Islamske države.
Moški je bil v napadu ustreljen in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. V torek popoldan naj bi se prebudil iz kome in ga bo policija še danes zaslišala, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Drugi izmed napadalcev, njegov 50-letni oče je umrl na kraju napada.
Avstralski mediji so v torek poročali, da sta napadalca novembra odpotovala na Filipine, da bi se tam vojaško izurila. Filipini so danes zavrnili te navedbe in sporočili, da ni dokazov, da bi v državi potekalo "teroristično usposabljanje" in da bi bila napadalca deležna kakršnegakoli urjenja.
Medtem v Avstraliji danes ob veliki policijski prisotnosti potekajo prvi pogrebi za žrtve nedeljskega napada. Množica žalujočih se je pri sinagogi na vzhodu Sydneyja davi zbrala na prvem pogrebu, kjer so počastili enega od dveh ubitih rabinov. Drugega so pokopali popoldan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Po navedbah zdravstvenih organov je v bolnišnicah po Sydneyju še vedno 21 ljudi, ena oseba je v kritičnem stanju, poroča britanski BBC. Družina enega od dveh policistov, ranjenih ob posredovanju v napadu, je navedla, da je izgubil vid na enem očesu, medtem ko je drugi policisti po današnji vnovični operaciji v kritičnem, a stabilnem stanju.
Lokalne oblasti so medtem sporočile, da so na plaži Bondi odpovedani vsi dogodki, načrtovani za novoletni večer.
