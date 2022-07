Strelec naj bi bil prepričan, da je Abe del 'organizacije', ki jo je sovražil

Ko je mrliški voz z Abejevim truplom prispel v njegovo rezidenco v Tokiu, so se člani njegove vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP), oblečeni v črno, postavili v vrsto, da bi se mu poklonili, poroča BBC. Aktualni premier, ki je dejal, da je brez besed, a da "se Japonske nikoli ne bo vdala nasilju", naj bi se mu poklonil danes popoldne. Abeja naj bi sicer pokopali v torek.

Japonci so v šoku, vseeno pa se bo volilna kampanja nadaljevala ob poostrenih varnostnih ukrepih, prav tako bo potekalo nedeljsko glasovanje.

Policija medtem še naprej preiskuje, zakaj je bil Abe tarča in ali je njegov morilec deloval sam.

Priče so sicer povedale, da so videle moškega z veliko pištolo, ki se je premikal nekaj metrov od Abeja in dvakrat streljal. Nekdanji premier je padel na tla, medtem ko so prisotni kričali od šoka in nejevere. Varnostniki so takoj skočili na strelca, ki ni poskušal pobegniti.

Policisti so povedali, da je bilo orožje, s katerim je bil ubit Abe, narejeno iz kovine in lesa ter zavito z lepilnim trakom. Na osumljenčevem domu so pozneje našli več drugih ročno izdelanih pištol in eksploziva.

Abe je med napadom utrpel dve strelni rani na vratu in poškodbo srca. Nekaj minut po napadu naj bi še bil pri zavesti in se je odzival, vendar do trenutka, ko so ga pripeljali v bolnišnico, ni več kazal znakov življenja. Kljub trudu zdravnikov, je bil v petek ob 17:03 po lokalnem času razglašen za mrtvega.

Na japonskih družbenih omrežjih je bila ves dan najbolj prisotna značka "želimo demokracijo, ne nasilja", številni uporabniki pa so izrazili svojo grozo in gnus nad incidentom.

Nasilje z uporabo orožja je na Japonskem izjemno redko, še manj je primerov političnega nasilja. Leta 2014 je bilo denimo na Japonskem le šest smrtnih primerov zaradi orožja, v ZDA pa 33.599. Ljudje morajo opraviti stroge izpite in preizkuse duševnega zdravja, da lahko kupijo orožje.

Abe je bil prvič na položaju eno leto leta 2006 in nato ponovno od leta 2012 do 2020, preden je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov.

Medtem ko je bil na položaju, je spodbujal odločnejšo politiko na področju obrambe in zunanje politike ter si je dolgo prizadeval spremeniti japonsko pacifistično povojno ustavo. Prizadeval si je tudi za gospodarsko politiko, ki je postala znana kot "abenomika", temeljila pa je na monetarnem sproščanju, fiskalnih spodbudah in strukturnih reformah.