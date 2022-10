Strelec v parku ubil pet ljudi

Napad se je zgodil okoli 17. ure po lokalnem času v priljubljenem parku v prestolnici Severne Karoline. Na območje so takoj prihiteli policisti v popolni zaščitni opremi, ki so začeli iskati storilca, prebivalcem pa naročili, naj ostanejo doma in se ne zadržujejo v bližini oken in vrat. Tri ure pozneje so ti vendarle dočakali sporočilo, da je nevarnost minila, saj so osumljenca prijeli.

Šlo naj bi za mlajšega moškega, oblečenega v kamuflažna oblačila, ki je bil oborožen z dvocevno puško. Ozadje napada za zdaj ni znano.