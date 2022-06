Strelec v Teksasu v šolo vstopil skozi odprta vrata

Po tragičnem strelskem pohodu na šoli v Teksasu, v katerem je umrlo 21 oseb, so v javnost prišle nove informacije o poteku dogajanja. Storilec naj bi v šolo vstopil skozi odprta vrata, ki bi morala biti zaklenjena. Ob tem podatku je tamkajšnja skupnost še bolj razburjena in zahteva sankcioniranje krivcev. Iz Bele hiše so sporočili, da bo predsednik Biden obiskal kongresnike in z njimi razpravljal o vprašanju nadzora nad orožjem.

Po poročanju BBC naj bi teksaška policija in teksaški Urad za javno varnost (DPS), ki sta zadolžena za preiskavo, potrdila, da je strelec v šolo vstopil skozi vrata, ki jih je odklenjena pustila neimenovana uslužbenka. Odklenjena vrata niso v skladu s šolskimi predpisi, ki velijo, da se morajo vsi vhodi zaklepati. Neimenovana uslužbenka naj bi vrata pustila odklenjena pomotoma. Odvetnik uslužbenke obtožbe zanika. Vrata naj bi uslužbenka res priprla s kamnom, da bi lažje nesla hrano v učilnico, a je "kamen brcnila stran", ko je ugotovila, da je v bližini napadalec. Dodal je še, da je sama mislila, da "se bodo s tem vrata samodejno zaklenila, kot so se običajno". Predstavnik DPS za stike z javnostmi Travis Considine je dejal, da so prvotni posnetki s kraja zločina kazali na to, da so bila vrata zaprta, zdaj pa se raziskava osredotoča na iskanje odgovora, zakaj so bila odklenjena. V zvezi s tem je DPS na dodatno zaslišanje pozval Peta Arredonda, vodjo policijskega šolskega okrožja, ki pa se na pozive ni odzval. Spomnimo, množično streljanje, ki se je zgodilo na teksaški osnovni šoli, je terjalo življenje 19 otrok in dveh učiteljev. V petek so uradniki že priznali, da je policija odlašala z vstopom v šolo več kot 40 minut, ker niso verjeli, da je strelec še vedno "aktiven". Višji častnik na prizorišču se je odločil počakati, da pride šolski hišnik s ključi, ker so menili, da do takrat "noben otrok ni ogrožen" ali pa "nihče več ni živ". Aktivisti v Washingtonu zahtevajo nadzor nad oboroževanjem. Predsednik ZDA Joe Biden ima zaradi tragedije namen nagovoriti člane Kongresa, s katerimi želi najti možne poti, ki bi uspešneje razreševale dileme glede nadzora nad oboroževanjem. Zaradi razdeljenih mnenj v Washingtonu analitiki sicer dvomijo, da bo njegov obisk uspešen.