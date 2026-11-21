Zaradi streljanja so morali prekiniti tudi bejzbolsko tekmo, s stadiona pa so v paniki bežali navijači. Aretacije mehiške oblasti za zdaj še niso potrdile. Fausto Isidro Meza Flores, znan tudi kot "El Chapo Isidro", naj bi vodil kriminalno združbo Meza-Flores oziroma Los Mazatlecos s sedežem v mestu Guasave, poroča CNN. FBI ga išče zaradi domnevnega posedovanja, distribucije in tihotapljenja velikih količin heroina, metamfetamina, kokaina, fentanila in marihuane v ZDA. Za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, so ameriške oblasti razpisale pet milijonov dolarjev nagrade (okoli štiri in pol milijona evrov).

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Zaradi obtožb, povezanih s preprodajo drog in posedovanjem orožja, je bil obtožen že leta 2012 in ponovno leta 2019. Mehiška kriminalna združba naj bi bila po navedbah ameriškega finančnega ministrstva vpletena tudi v izjemno nasilno ozemeljsko vojno s konkurenčnim kartelom Sinaloa, ki ga je nekoč vodil zloglasni narkobos Joaquín El Chapo" Guzmán, ta pa prestaja zaporno kazen v ZDA. Operacija za prijetje Meze Floresa je v petek v Guasaveju sprožila nasilne spopade med mehiško vojsko in oboroženimi pripadniki kriminalnih združb. Posnetki, ki jih je preveril CNN, prikazujejo helikopterje mehiških varnostnih sil, ki krožijo nad mestom in streljajo proti tlom. Lokalne oblasti so potrdile napad na pripadnike zveznih varnostnih sil. Streljanje je izbruhnilo tudi v bližini bejzbolskega stadiona Kuroda Park, kjer so se navijači med tekmo ekip Venados de Mazatlán in Algodoneros de Guasave v paniki začeli umikati s tribun. Posnetki prenosa tekme prikazujejo tudi igralce, ki so sredi igre stekli z igrišča. Komentatorji so gledalcem sporočili, da tekmo prekinjajo zaradi varnostnega incidenta v okolici stadiona.

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