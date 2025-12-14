10 mrtvih po streljanju na priljubljeni avstralski plaži, med njimi strelec

Avstralska policija je sporočila, da je bilo v streljanju na znameniti plaži Bondi v Sydneyju ubitih 10 ljudi. Umrl je eden od strelcev, drugi je v kritičnem stanju. Po poročanju avstralskih medijev je bila tarča judovsko praznovanje, ranjenih naj bi bilo še enajst ljudi. Po podatkih reševalcev so v bolnišnico prepeljali osem ljudi.

Policija zvezne države Novi Južni Wales je sporočila, da so dva strelca "nevtralizirali", medtem ko policijska operacija še vedno poteka, območje preiskujejo zaradi domnevnih eksplozivnih naprav. Policija je ljudi pozvala, naj se izogibajo območju. Med žrtvami je tudi eden od strelcev. Ranjenih je še 11 ljudi, vključno z dvema policistoma. Po prvih poročilih je bila tarča napada praznovanje ob začetku judovskega festivala hanuka, ki letos poteka od danes do 22. decembra. "Na dogodku ob hanuki so odjeknili streli," je na družbenem omrežju X zapisalo Avstralsko judovsko združenje.

Policija je sicer navedla, da v tej fazi še ni znano, ali je incident povezan z dogodkom ob začetku praznovanja hanuke, ki je potekal na plaži Bondi. Reševalne službe so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile, da so po incidentu osem ljudi odpeljali v bolnišnice. Podatki o morebitnih smrtnih žrtvah še niso na voljo. Avstralski premier Anthony Albanese je prizore v Bondiju opisal kot šokantne in pretresljive, povzema britanski BBC. Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek moškega, ki je brez orožja z golimi rokami zaustavil enega od napadalcev.

