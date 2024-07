Streli na shodu: okrvavljenega Trumpa odpeljali s prizorišča

Trumpov predvolilni shod v Pensilvaniji so prekinili streli. Medtem ko je Trump nagovarjal zbrano množico so se namreč zaslišali poki, Trump se je prijel za uho, nato pa so k njemu priskočili varnostniki in ga zakrili. Ko so ga pospremili s prizorišča, je okrvavljeni Trump dvignil desno pest in z njo pomahal množici. Iz tajne službe so nato sporočili, da je Trump na varnem in da dogodek preiskujejo kot morebitni poskus atentata. Strelca so ubili, umrla pa je še ena oseba.