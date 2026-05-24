Streli v bližini Bele hiše: tajna služba ubila 21-letnika

Tajna služba je v soboto pozno popoldne po krajevnem času na omrežju X objavila, da je moški na območju 17. ulice in avenije Pensilvanija iz torbe izvlekel pištolo in začel streljati. Tajna služba je na strele odgovorila in zadela osumljenca, ki so ga prepeljali v bolnišnico in tam razglasili za mrtvega.

V izjavi so dodali, da je bil zadet tudi mimoidoči, vendar brez podrobnosti o njegovem stanju. Predsednik ZDA Donald Trump je bil v času streljanja v Beli hiši, navaja sporočilo tajne službe.

Območje Bele hiše so hitro obkrožile policijske sile in nacionalna garda, poročajo ameriški mediji. Dopisnikom Bele hiše je tajna služba naročila, naj se umaknejo na varno.

Trump se je po incidentu zahvalil varnostnim službam. "Hvala naši veliki tajni službi in varnostnim silam za profesionalno posredovanje" je zapisal na svojem omrežju Truth Social. Dodal je, da je imel napadalec nasilno zgodovino in je bil "morda obseden" z Belo hišo.

To je bil sicer že tretji podoben strelski incident v bližini Trumpa v zadnjem mesecu dni. Na Trumpa sta bila izvedena tudi dva neuspešna atentata.