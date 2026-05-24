Tujina

Streli v bližini Bele hiše: tajna služba ubila 21-letnika

Washington, 24. 05. 2026 07.10 pred 59 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Incident pred Belo hišo

Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je izvlekel pištolo in začel streljati nanje.

Tajna služba je v soboto pozno popoldne po krajevnem času na omrežju X objavila, da je moški na območju 17. ulice in avenije Pensilvanija iz torbe izvlekel pištolo in začel streljati. Tajna služba je na strele odgovorila in zadela osumljenca, ki so ga prepeljali v bolnišnico in tam razglasili za mrtvega.

V izjavi so dodali, da je bil zadet tudi mimoidoči, vendar brez podrobnosti o njegovem stanju. Predsednik ZDA Donald Trump je bil v času streljanja v Beli hiši, navaja sporočilo tajne službe.

Območje Bele hiše so hitro obkrožile policijske sile in nacionalna garda, poročajo ameriški mediji. Dopisnikom Bele hiše je tajna služba naročila, naj se umaknejo na varno.

Trump se je po incidentu zahvalil varnostnim službam. "Hvala naši veliki tajni službi in varnostnim silam za profesionalno posredovanje" je zapisal na svojem omrežju Truth Social. Dodal je, da je imel napadalec nasilno zgodovino in je bil "morda obseden" z Belo hišo.

To je bil sicer že tretji podoben strelski incident v bližini Trumpa v zadnjem mesecu dni. Na Trumpa sta bila izvedena tudi dva neuspešna atentata.

Policija je strelca identificirala kot 21-letnega Nasireja Besta, starega znanca policije, ki je v preteklosti že sprožal spore z agenti tajne službe in policijo v okolici Bele hiše, je poročala televizija ABC.

Washingtonska policija je sporočila, da se je incident zgodil v bližini kraja, kjer je lani novembra strelec iz zasede napadel dva člana nacionalne garde iz Virginije. Ubil je gardistko in ranil gardista.

Do sinočnjega incidenta je prišlo skoraj mesec dni po napadu na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer je bil tudi Trump. Nekaj dni zatem so agenti tajne službe ustrelili osumljenca, ki naj bi streljal na agente v bližini Washingtonovega spomenika, nedaleč od Bele hiše.

bela hiša zda streljanje

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prdara
24. 05. 2026 08.00
najboljše je gledati kako se gringoti sami med seboj pokončujejo
jablan
24. 05. 2026 08.14
Ta glavnrga bi bilo treba
