Streli v bližini izraelskega konzulata, ubit eden od napadalcev

Turško ministrstvo za pravosodje je potrdilo, da preiskuje streljanje v bližini izraelskega konzulata v Istanbulu. Notranji minister Mustafa Çiftçi je potrdil, da so bile v streljanje vpletene tri osebe. "Trojica, ki se je spopadla z našimi policisti pred nakupovalnim središčem Yapi Kredi Plaza v Istanbulu, je bila nevtralizirana," je sporočil.

Sprva so nekateri mediji poročali, da naj bi bilo smrtnih žrtev pet, med njimi tudi dva policista, a po besedah ministra sta bila le "lažje poškodovana". Še vedno se sicer pojavljajo različne navedbe o številu žrtev, saj nekateri mediji poročajo, da naj bi bila poleg enega mrtvega napadalca druga dva "nevtralizirana", drugi pa, da sta v strelskem obračunu umrla dva napadalca.

Očividec je za Al Jazeero opisal, kako so se strelci zapeljali na območje in sprožili strele, na kar so jim s streli odgovorili tudi varnostniki. Pojavil se je tudi posnetek obračuna, na katerem je BBC preštel, da je v manj kot minuti odjeknilo vsaj dva ducata strelov.