Streli v bližini izraelskega konzulata, ubit eden od napadalcev

Turško ministrstvo za pravosodje je potrdilo, da preiskuje streljanje v bližini izraelskega konzulata v Istanbulu. Notranji minister Mustafa Çiftçi je potrdil, da so bile v streljanje vpletene tri osebe."Trojica, ki se je spopadla z našimi policisti pred nakupovalnim središčem Yapi Kredi Plaza v Istanbulu, je bila nevtralizirana," je sporočil.
Sprva so nekateri mediji poročali, da naj bi bilo smrtnih žrtev pet, med njimi tudi dva policista, a po besedah ministra sta bila le "lažje poškodovana". Še vedno se sicer pojavljajo različne navedbe o številu žrtev, saj nekateri mediji poročajo, da naj bi bila poleg enega mrtvega napadalca druga dva "nevtralizirana", drugi pa, da sta v strelskem obračunu umrla dva napadalca.
Očividec je za Al Jazeero opisal, kako so se strelci zapeljali na območje in sprožili strele, na kar so jim s streli odgovorili tudi varnostniki. Pojavil se je tudi posnetek obračuna, na katerem je BBC preštel, da je v manj kot minuti odjeknilo vsaj dva ducata strelov.
Identiteta strelcev je znana. Eden naj bi bil povezan z versko organizacijo. Dva napadalca, ki jih je minister označil za teroriste, pa sta brata, eden od njiju ima kartoteko v povezavi z drogami.
Državno tožilstvo v Istanbulu je nemudoma začelo preiskavo, je sporočil turški minister za pravosodje Akn Gürlek. V času streljanja konzul ni bil prisoten v stavbi, pa je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.
