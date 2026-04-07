Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
Zgodba se razvija

Streli v bližini izraelskega konzulata, ubit eden od napadalcev

Istanbul, 07. 04. 2026 12.12 pred 37 minutami 2 min branja 34

Avtor:
M.P.
Streljanje v Istanbulu

Turški mediji poročajo o streljanju v bližini izraelskega konzulata v Istanbulu, ki je odjeknilo sredi dneva. Turški notranji minister je sporočil, da je bil eden od treh napadalcev ubit, dva druga pa "nevtralizirana". Lažje poškodbe sta po njegovih besedah utrpela tudi dva policista.

Turško ministrstvo za pravosodje je potrdilo, da preiskuje streljanje v bližini izraelskega konzulata v Istanbulu. Notranji minister Mustafa Çiftçi je potrdil, da so bile v streljanje vpletene tri osebe."Trojica, ki se je spopadla z našimi policisti pred nakupovalnim središčem Yapi Kredi Plaza v Istanbulu, je bila nevtralizirana," je sporočil.

Sprva so nekateri mediji poročali, da naj bi bilo smrtnih žrtev pet, med njimi tudi dva policista, a po besedah ministra sta bila le "lažje poškodovana". Še vedno se sicer pojavljajo različne navedbe o številu žrtev, saj nekateri mediji poročajo, da naj bi bila poleg enega mrtvega napadalca druga dva "nevtralizirana", drugi pa, da sta v strelskem obračunu umrla dva napadalca.

Očividec je za Al Jazeero opisal, kako so se strelci zapeljali na območje in sprožili strele, na kar so jim s streli odgovorili tudi varnostniki. Pojavil se je tudi posnetek obračuna, na katerem je BBC preštel, da je v manj kot minuti odjeknilo vsaj dva ducata strelov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Identiteta strelcev je znana. Eden naj bi bil povezan z versko organizacijo. Dva napadalca, ki jih je minister označil za teroriste, pa sta brata, eden od njiju ima kartoteko v povezavi z drogami.

Državno tožilstvo v Istanbulu je nemudoma začelo preiskavo, je sporočil turški minister za pravosodje Akn Gürlek. V času streljanja konzul ni bil prisoten v stavbi, pa je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

turčija streljanje istanbul konzulat izrael

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
07. 04. 2026 13.40
Ta nepotrebna vojna je pripeljala do tega da bo terorizem v velikem porastu. Kdo je kriv da do tega maščevanja prihaja je jasno kot bel dan. Lahko jih oranžni samodržec spravi v sredni vek a maščevanja ne bo ustavil.
Odgovori
0 0
Rock8
07. 04. 2026 13.39
Provokacija izraela
Odgovori
0 0
sh4dyl4dy
07. 04. 2026 13.28
Ko ste zvedeli, da noben izraelec ni bil ubit, ste takoj umaknili članek navzdol. Kakšni hipokriti.
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 04. 2026 13.21
Nikar se pa ne družit v bližin izraelcev? Še manj ne izpostvljatz lastnih otrok v bližino Izraelcev. Po pameti je treba delat, ne po tujih navodilih!
Odgovori
-3
0 3
sh4dyl4dy
07. 04. 2026 13.26
Največji Antis€mit na portalu. Da te ni sram.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
07. 04. 2026 13.31
Kaj pa tvoja dva, pra dedek ali pra babica, oz. dedek ali babica pa niso bili ali pa izdali izbrane za zlato, teleta ali konzerve na slovenski zemlji?
Odgovori
0 0
GLAVAČ
07. 04. 2026 13.14
Izraelci bodo povsod ogroženi,v veliko več držav po svetu pa imajo prepoved vstopa.
Odgovori
+2
3 1
Jak Tobim
07. 04. 2026 13.02
Pajo_36: v Libanonu sicer res stoji še nekaj sinagog, najdete jih tudi v Slvoeniji (Lendava, Maribor, Nova Gorica,.), vendar je število judov v Libanonu zaradi genocida arabcev nad njimi in kristjani, od ustanovitve Izraela, enako nič Vsi so sbili nasilno pregnani iz Libanona. Z uničenjem judovstva in kristjanstva ter popolno fanatično islamizacijo Libanona je iz Švice bližnjega vzhoda nastala država kaosa, neznosnega nasilja nad ženskami, prevlado Iranskih mul s spolitiko uničenje Izraela za uresničitev globalnega kalifata,.. skratka vaš zapis nima z realnostjo nič a to kar napišete poskusite preveriti ali je to pač slepa ideologija?
Odgovori
+3
5 2
Castrum
07. 04. 2026 13.06
Ah, kar neki! V Novi Gorici ni sinagoge
Odgovori
-1
2 3
jugatneme
07. 04. 2026 13.27
Kar se dogaja na bližnjem vzhodu je pametovanje Francozov in Angležev, isto zemljo so med prvo vojno dali enim, po drugi vojni pa drugim in posledice so tu. Drugače, v N. Gorici sinagoge ni, je pa v Gorici/Italiji....mislim da pa je res pokopališče, tako kot so ostanki pokopališča in džamije v Bovcu....
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 04. 2026 12.57
Ampak ambasada pa še stoji?
Odgovori
+1
3 2
Antoniozmaj
07. 04. 2026 13.01
žal še vedno stoji
Odgovori
+2
4 2
ptuj.si
07. 04. 2026 13.37
Ruska še žal stoji.
Odgovori
0 0
Racional-ec
07. 04. 2026 12.50
Madona na tem portalu imamo na stotine geostratezkih analitikov 😂😂😂
Odgovori
+10
10 0
ptuj.si
07. 04. 2026 13.39
Pa ne samo to, na stotine strokovnjakov praktično za vse, za vse športe, vesolje,..... za vse.
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 04. 2026 12.48
Izraelcev noče nihče več, le še Kallas in Uršulla sta ostali največji dolžnici Izraela, zato pa imamo v EU takšen sekret.
Odgovori
+4
10 6
Antoniozmaj
07. 04. 2026 13.03
@wolfman, zgleda da sta poleg cerkvenih in janšistov res samo še onadve
Odgovori
+0
2 2
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 12.48
Spet bo Robi kriv
Odgovori
-4
3 7
Wolfman
07. 04. 2026 12.39
A ste kdaj že videli posneTke, kako na vse gledajo Turki in in kaj počnejo ortodoksnim izraelcem po Istanbulu in ostali Turčiji? Le poglejte in se do srca nasmejte.
Odgovori
-3
2 5
Pajo_36
07. 04. 2026 12.47
Ravno bil mesec nazaj dolgo v Turčiji....V Istanbulu je kar nekaj sinagog in cerkva in tako dalje...nehajte s takimi forami, isto je Libanon in ostale države... Na Cipru so ciprski Grki pobijali Turke v 60. letih prejšnjega stoletja...v glavnem vsak verski fanatizem in nacionalizem se mora zatreti takoj, ko izbruhne ...
Odgovori
+9
10 1
Wolfman
07. 04. 2026 12.51
aboš ti osebno urejal te stvari od danes naprej?
Odgovori
+1
3 2
Racional-ec
07. 04. 2026 13.01
Wolfi dj ne pametuj, povsot trosis negativo pa sovrastvo…tut ce je clanek o poseku pragozda v braziliki…skuliri model
Odgovori
-2
1 3
Wolfman
07. 04. 2026 13.16
Zato pa jih nimamo po Evropi Racional! Lepo živiš v EU, a je tako? Pragozd ti ga bo uvalil, zati ti ne men pametvat o kuliranju!
Odgovori
0 0
Pajki
07. 04. 2026 12.34
Blizu smo, blizu. Upam, da ne poči
Odgovori
-3
1 4
devote
07. 04. 2026 12.33
na vsak nacin hoceta trump in sionist turcijo zvleci v konflikt, sedaj ko sta sama zagreznila..
Odgovori
+6
10 4
Pajo_36
07. 04. 2026 12.33
Aha, je rekel Netanjahu, naslednja je Turčija. Zaloge nafte in plina med Severnim Ciprom in Turčijo je zelo mamljiva... Kako bo reagiral NATO, če Izrael raketira Turke? Turčija je v NATO...
Odgovori
+5
8 3
HitraVeverca
07. 04. 2026 13.28
Ja nič, to kar so oni z Gazo, zradirat z mape in bo svet končno normalen!
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
07. 04. 2026 12.30
A je Black Cube doma v naši sektaški kleti ali se potika kje v tujini? Sprašujem za Janeza Ivana,ki trenutno prešteva argentinske glasove.
Odgovori
+5
15 10
Thor78
07. 04. 2026 12.34
Z dokazi na plano, da je JJ naročnik prisluhov, drugače je vse skupaj levaško mlatenje prazne slame. A se je sončni kralj že razjasnil, zakaj je umaknil tožbo proti izraelu?
Odgovori
-4
11 15
Groucho Marx
07. 04. 2026 12.51
Pernati se kot vampir česna boji dodatkov 6 do 10.
Odgovori
+3
6 3
Definbahija
07. 04. 2026 12.26
Počelo je
Odgovori
+3
4 1
FreedomMan
07. 04. 2026 12.26
Počakajmo da najdejo potne liste preden začnemo komentirat.
Odgovori
+7
7 0
Podlesničar
07. 04. 2026 12.23
Bravo.
Odgovori
-5
1 6
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615