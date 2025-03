Streljal na Teslina vozila in z molotovkami zanetil požar, posnele so ga kamere

"To je bil ciljno usmerjen napad na Teslin objekt," je na novinarski konferenci pojasnil pomočnik direktorja policije v Las Vegasu Dori Koren. Incident se je zgodil v torkovih zgodnjih jutranjih urah. Policija je prejela več klicev ljudi, ki so poročali, da je v objektu izbruhnil požar.

"Policisti so na kraju našli več gorečih vozil, na vhodnih vratih pa je bil narisan napis resist (upirati/upreti se op. a.)," je povedal Koren.

Poškodovanih je bilo najmanj pet Teslinih vozil, dve je zajel ogenj. Osumljenec, ki je nosil črna oblačila, je v napadu uporabil molotovke in strelno orožje, je zapisala policija v Las Vegasu. Dokazi, ki so jih pridobili na kraju, kažejo, da je v vozila izstrelil najmanj tri naboje. Našli so tudi neeksplodirano molotovko. V dogodku ni bilo poškodovanih, gasilci pa so ogenj uspešno pogasili.