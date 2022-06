Streljali v množico: trije mrtvi, 11 ranjenih

Lokalni mediji poročajo, da so policisti, ki so prispeli na kraj dogajanja, videli več aktivnih strelcev, ki so streljali v množico. Eden od policistov naj bi nato streljal na enega od strelcev, vendar oblasti še ne vedo ali je bil osumljenec, ki je odvrgel orožje in pobegnil, zadet.

Na kraju dogodka so našli najmanj dve pištoli.

Po prvih podatkih sta umrla dva moška in ena ženska. Vsi trije so utrpeli več strelnih ran po telesu.

Oblasti sicer poudarjajo, da je velika sreča, da žrtev ni še več. "Lahko si predstavljate, da je bilo v času streljanja zunaj na stotine posameznikov, ki so uživali na South Streetu, kot je to značilno za vsak konec tedna," je dejal predstavnik policije.

Strelcev še niso aretirali, upajo pa, da jih bodo lahko prepoznali s pomočjo posnetkov nadzornih kamer.