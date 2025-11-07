Svetli način
Tujina

Streljanja in bombni napadi: na Švedskem več kot 17.000 članov kriminalnih tolp

Stockholm, 07. 11. 2025 17.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
49

Približno 67.500 ljudi na Švedskem ima povezave s kriminalnimi tolpami, od tega jih je 17.500 aktivnih članov tolp, nadaljnjih 50.000 pa je povezanih z njimi, je ob predstavitvi poročila o stanju na tem področju sporočila švedska policija.

Skandinavska država z nekaj manj kot 11 milijoni prebivalcev se že več kot desetletje bori proti naraščanju nasilnih kriminalnih dejanj, povezanih s kriminalnimi mrežami. Na javnih krajih skorajda dnevno prihaja do streljanj in bombnih napadov, povezanih z maščevanjem in bojem za prevlado na trgu z drogami.

Načelnica švedske policije Petra Lundh je ob današnji predstavitvi poročila izpostavila, da imajo v državi še vedno "preveliko skupino ljudi, ki so bodisi aktivni člani kriminalnih tolp ali pa so z njimi povezani".

Policijska akcija po napadu v Uppsali
Policijska akcija po napadu v Uppsali FOTO: AP

Policija si intenzivno prizadeva za boj proti temu, a da bi ustavili novačenje novih članov v tolpe je potrebno ukrepanje tudi v drugih delih družbe, od vrtcev preko šol do socialnih služb, je poudarila načelnica.

Po njenih besedah je namreč policija v zadnjih letih povečala število kazenskih pregonov, vendar samo tako kaznivih dejanj ni mogoče odpraviti. "Namesto tega jih moramo tudi preprečiti že v zgodnji fazi," je dejala.

Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah - Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak dvajseti pa je mladoleten.

Boju proti kriminalu se je zavezala desna vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki je na položaju od leta 2022. Med drugim je policiji podelila širša pooblastila, načrtuje pa tudi znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja s 15 na 13 let in vzpostavitev posebnih mladinskih oddelkov v zaporih.

švedska kriminalne tolpe
KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aleks 85
07. 11. 2025 19.44
Seveda sami švedi ne pozabit reči velik hvala eu voditeljem še posebej Angeli ko je v eu uvozila vsao to pridno delovno silo
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
07. 11. 2025 19.39
+2
Vse evropske vladnike ki so si izmislili tole priseljevanje polovit in giljotina. Za opozorilo vsem naslednjim. Ne mores kar tako uvazat tretji svet zahojen !!!! Kaj bos s temi muteci ,delat ne znajo ssmo morit taka jim je vzgoja.
ODGOVORI
3 1
Kod.
07. 11. 2025 19.37
+1
EU nujno potrebuje enega Europskega Trumpa,če ne bo čez par let vladal kriminal
ODGOVORI
3 2
energetik10
07. 11. 2025 19.38
+1
Tako je, ampak večina folka tega ne vidi
ODGOVORI
2 1
Pamir
07. 11. 2025 19.39
-1
A v Ameriki ni tolp in kriminala? Kje si to prebral?
ODGOVORI
1 2
Victoria13
07. 11. 2025 19.32
+5
Odkar Evropi vladajo ženske je vse narobe...
ODGOVORI
5 0
tali?ni tom
07. 11. 2025 19.31
+5
migranti so se super vklopili v švedski vsak dan.hihihihi
ODGOVORI
6 1
Killing of Hind Rajab
07. 11. 2025 19.41
-1
hihitanje...Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah - Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak dvajseti pa je mladoleten.
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
07. 11. 2025 19.42
+1
teh 81 % švedov v tolpah je kaj....hihihiiii ali...veš več kot oblast švedske
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
07. 11. 2025 19.27
+6
Laž je da se ne da nic več. VOJSKA in na delo, takoj.
ODGOVORI
7 1
baldahin
07. 11. 2025 19.24
+7
Glej no glej, skandinavski model, ki smo mu vsi fouš, oh ah in uh...
ODGOVORI
7 0
Artechh
07. 11. 2025 19.21
+8
Nismo se tam, ampak cepetamo po tej poti. Dokler ne nezenemo ki so tu in streljamo na meji se ne zmuznemu temu scenariju
ODGOVORI
8 0
suleol
07. 11. 2025 19.20
+2
tri leta nazaj sem bil po evropi vse lepo vse super ampak sami ljudje mah sem si rekel nebi menjal svoje ljubljane za nobeno mesto, sanes je pri nas isto
ODGOVORI
4 2
BBcc
07. 11. 2025 19.23
-6
Daj janšist ne laži. A dve leti prej pa bp. Jao sdsovci.🤦🏻‍♀️
ODGOVORI
1 7
poper00
07. 11. 2025 19.35
Če si bil v Logatcu to še nič ne pomeni.
ODGOVORI
0 0
suleol
07. 11. 2025 19.18
+7
samo vabite jih in hranite dajajte streho nad glavo in oni vam bodo hvalezni haha, na svedskem vevinoma mislis da si v iraku haha
ODGOVORI
7 0
suleol
07. 11. 2025 19.18
+4
razlika edino ta da je na svedskam hladno
ODGOVORI
4 0
kcre
07. 11. 2025 19.16
+11
Sedaj je prepozno gospoda. V Malmo imajo svoja geta. Policija ne upa vanj. Sami kriminal. Uboga Švedska. Za azil zaprosiš v prvi varni državi in ne v "petnajsti", ko te ujamejo. Kolko vem pakistan, banglades, somalija, senegal, maroko, alzirija in podobne države tretjega sveta niso v nobeni vojni, tako da naredit cez Evropo zid, ki je večji in daljši od kitajskega, da bomo varni in imeli mir. Bili smo na Poljskem za par dni, za prvomajske praznike. Mirno, varno, sproščujoče in to brez ene pokrite zamaskirane glave. Zakaj? Zato ker so tam PRAVILA ZA TUJCE, ki pridejo živet v drugo okolje in čisto prav je tako. Pri nas pa...raje ne izgubljam besed. V Slovenijo niso speljani nobeni skrivni predori, ker k nam lahko pride kdorkoli kadar hoče, tudi brez dokumentov. Ko se nastani v Sloveniji je postrežen od spredaj in zadaj. Policija jih taksira v mesta. Gratis. Na naše stroške seveda. Avtohtoni Slovenec pa garaj za preživetje. Revna upokojenka plača vse. Tile vse zastonj. Sramota !!!! Prejšnjič mama Slovenka dela in težko shaja z hčerko. Gospa dela !!! Dno dna !!!
ODGOVORI
11 0
Kranjski domoljub
07. 11. 2025 19.10
+11
Tole mafijo po treba začet ubijat brez sojenja drugače nam bo mafija vladala. Črnogorci imajo nekje 3 miljarde to je že skoraj proračun države.
ODGOVORI
11 0
slayer2
07. 11. 2025 19.09
+18
Švedska se sooča z največjo krizo kriminala do sedaj,večina jih je priseljencev!!! Če uvoziš 3. svet,postaneš 3.svet!!! Goteborg,Stockholm,Malmö... in ostala večja mesta se soočajo z migrantskimi tolpami, ki so si ustvarile Geta,kjer se tudi policija ne upa!!!
ODGOVORI
18 0
Uroš
07. 11. 2025 19.05
+18
Bravo Švedi, dobro ste si to zrihtali. Tudi Slovenija bo kmalu tam.
ODGOVORI
18 0
enajstdvanajst1
07. 11. 2025 19.04
+15
multikultura je dobra za druzbo
ODGOVORI
17 2
Dragica Cegler
07. 11. 2025 19.04
+11
Pri nas bodo paxpo novem vojaki vozili migrante v Ljubljano,namesto policajev.
ODGOVORI
11 0
Davorin Trstenjak
07. 11. 2025 19.04
+15
Več kot 17.000 članov kriminalnih tolp, 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov, 94 odstotkov je moških, približno vsak dvajseti je mladoleten, a začuda nobeden izmed naštetih ni svetlolas.
ODGOVORI
15 0
Artechh
07. 11. 2025 19.03
+10
Le zakaj? Izdajalcii podporniki ilegalcoov
ODGOVORI
10 0
Artechh
07. 11. 2025 19.02
+5
Le zakaj? Izdajalci podporniki migrantov
ODGOVORI
5 0
Kranjski domoljub
07. 11. 2025 19.01
+13
Kot kranj jesenice in fužine kjer vladajo srpske tolpe
ODGOVORI
14 1
grumf
07. 11. 2025 19.02
-1
A ste iz Jesenic al iz Fužin?
ODGOVORI
1 2
Kranjski domoljub
07. 11. 2025 19.08
+3
Kranja sej piše
ODGOVORI
4 1
