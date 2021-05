Strelec na rojstnodnevni zabavi v Koloradu ubil šest ljudi

Streljanje se je zgodilo malo po polnoči po lokalnem času v Colorado Springsu, v tamkajšnjem naselju mobilnih domov oziroma stanovanjskih prikolic.

Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli šest trupel odraslih oseb ter moškega, ki je bil hudo poškodovan in je kasneje v bolnišnici umrl, poroča AP.

Strelec naj bi bil partner ene izmed žrtev. Vstopil naj bi v stanovanjsko prikolico, kjer so praznovali rojstni dan, ter začel streljati. Na zabavi so bili sicer tudi otroci, ki pa jih med žrtvami streljanja ni. Ameriške oblasti so za AP potrdile, da so otroke začasno namestili pri sorodnikih.

Gre za nov strelski napad v ameriški zvezni državi Kolorado, potem ko je strelec tam 22. marca v samopostrežni trgovini pobil deset ljudi."Tragično streljanje v Colorado Springsu je uničujoče, še posebej za številne med nami, ki smo praznovali materinski dan," je sporočil guverner Kolorada Jared Polis.

Policijski šef Colorado Springsa, ki je s 465.000 prebivalci drugo največje mesto države za Denverjem, Vince Niski, pa je izrazil sožalje vsem družinam, ki so izgubile svojce, in otrokom, ki so ostali brez staršev.