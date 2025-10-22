Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Streljanje in požar v šotorih 'Ćacilanda' pred srbsko skupščino

Beograd, 22. 10. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H.
Komentarji
1

V enem od šotorov, ki so postavljeni pred stavbo narodne skupščine v Beogradu, je izbruhnil požar. Istočasno se je slišalo tudi streljanje. V incidentu so aretirali eno osebo, ena oseba pa je potrebovala zdravniško pomoč.

Požar v t. i. 'Ćacilandu', improviziranem šotorskem naselju v Pionirskem parku pred srbsko narodno skupščino v Beogradu, je izbruhnil okoli 10. ure. Poročajo tudi o streljanju. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena oseba je potrebovala zdravniško oskrbo. Policija pa je aretirala eno osebo. 

70-letnik je osumljen, da je med požarom v ogenj vrgel naboje in nato še streljal, poroča Blic

V Pionirskem parku v Beogradu kampira skupina mladih, ki nasprotuje študentskim protestnikom, in zahteva konec blokad ter vrnitev na univerze. Protestniki so jih poimenovali "ćaciji", šotorsko naselje pa "ćaciland". Izraz "ćaci" izvira iz grafita, na katerem je nekdo pri zapisu besede "đaci" (študenti) namesto ciriličnega đ pomotoma zapisal cirilični ć. Študentje, ki že skoraj leto dni protestirajo v Srbiji, so za "ćace" oklicali "Vučićeve študente", ki se upirajo protestom v Beogradu.

streljanje požar ćaciland srbija skupščina
Naslednji članek

Opozoril na nezavarovano klančino in dobil odgovor: 'Nič se ne more zgoditi'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sencina
22. 10. 2025 11.36
Niso mladinci v sotorih ampak stare placane oj..ine.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306