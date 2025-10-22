Streljanje in požar v šotorih 'Ćacilanda' pred srbsko skupščino

Požar v t. i. 'Ćacilandu', improviziranem šotorskem naselju v Pionirskem parku pred srbsko narodno skupščino v Beogradu, je izbruhnil okoli 10. ure. Poročajo tudi o streljanju.

Ena oseba je potrebovala zdravniško oskrbo. Policija pa je aretirala eno osebo.

70-letnik je osumljen, da je med požarom v ogenj vrgel naboje in nato še streljal, poroča Blic.

V Pionirskem parku v Beogradu kampira skupina mladih, ki nasprotuje študentskim protestnikom, in zahteva konec blokad ter vrnitev na univerze. Protestniki so jih poimenovali "ćaciji", šotorsko naselje pa "ćaciland". Izraz "ćaci" izvira iz grafita, na katerem je nekdo pri zapisu besede "đaci" (študenti) namesto ciriličnega đ pomotoma zapisal cirilični ć. Študentje, ki že skoraj leto dni protestirajo v Srbiji, so za "ćace" oklicali "Vučićeve študente", ki se upirajo protestom v Beogradu.