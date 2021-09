Streljanje in pretep na ulicah Trsta

Trst so znova pretresli streli v samem središču mesta. Mirno sobotno jutro je namreč prekinil silovit spopad na eni od glavnih ulic, kot ga večina pozna le iz filmov. Iz dveh vozil so skočili napadalci in napadli skupino moških, ki je tedaj pila kavo baru. Silovitemu pretepu z bejzbolskimi kiji in železnimi palicami je sledil strelski obračun. Dva huje ranjena moška sta končala v bolnišnici. Šlo naj bi za stare zamere dveh kosovskih družin iz Trsta.