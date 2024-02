Streljanje med parado zmagovalcev Super Bowla

Le nekaj trenutkov po tistem, ko so igralci zmagovite ekipe ameriškega nogometa, Kansas City Chiefs, nagovorili zbrano množico, so v bližini postaje Union Station, kjer so nagovori potekali, zaslišali strele.

"Vsi v bližini morajo nemudoma zapustiti območje, da bodo olajšali pomoč žrtvam streljanja," je policija zapisala na omrežju X. Kot so dodali, so po dogodku prijeli in priprli dve oboroženi osebi.