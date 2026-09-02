Streljanje med ukrajinskima tajnima službama sredi Kijeva: Zelenski besen

Poročila o streljanju so se zjutraj najprej pojavila na družbenih omrežjih. Priče so poročale o strelih, ranjenih in pridržanih v kijevski četrti Bereznjaki, mestne oblasti pa so zaradi policijske blokade zaprle promet v obe smeri na ulici Jurija Šumskega in preusmerile javni prevoz.
Kmalu zatem je ukrajinska varnostna služba SBU razkrila, da streljanje ni bilo povezano z običajnim kriminalnim incidentom.
Njeni pripadniki so izvajali preiskovalna dejanja v okviru operacije, povezane z domnevnim terorističnim načrtom ruske Zvezne varnostne službe FSB, ko je prišlo do oboroženega spopada.
"Med preiskovalnimi dejanji v postopku glede terorističnega dejanja FSB Ruske federacije je prišlo do oboroženega napada na pripadnike SBU," je sporočilo ukrajinsko generalno državno tožilstvo.
SBU je pozneje objavil podrobnejšo različico dogodkov.
SBU: Blokirali so nam pot in napadli preiskovalce
Po navedbah ukrajinske varnostne službe je njena operativno-preiskovalna skupina na enem od naslovov izvajala nujna preiskovalna dejanja, katerih namen je bil zbrati in dokumentirati dokaze v primeru domnevnega terorističnega napada, ki naj bi ga organizirala ruska FSB.
Takrat naj bi skupino napadlo več oboroženih ljudi.
"Med preiskavo na enem od naslovov je skupina oseb izvedla oborožen napad na operativno-preiskovalno skupino SBU. Poskušali so preprečiti preiskovalna dejanja in z vozili blokirali prehod pripadnikom organov pregona," je sporočila SBU.
Da bi ustavili napadm je nato posredovala elitna enota Alfa, ki deluje v okviru centra za posebne operacije SBU. "Med zatiranjem oboroženega odpora so pripadniki organov pregona uporabili orožje," je navedla služba.
Več ljudi, ki so se po navedbah SBU upirali preiskovalcem, je bilo ranjenih, napadalce pa so pridržali.
Nato presenečenje: pripadali so ukrajinskim obrambnim silam
Primer je postal bistveno občutljivejši, ko se je izkazalo, kdo so pridržani. "Med začetnimi preiskovalnimi dejanji je bilo ugotovljeno, da pridržani pripadajo eni od enot obrambnih sil Ukrajine. Pri njih so zasegli orožje in dokumente," je sporočila SBU.
Služba v prvem uradnem sporočilu ni imenovala konkretne enote. Toda svetovalec ukrajinskega predsednika za komuniciranje Dmitro Litvin je novinarjem povedal, da sta bili v incident vpleteni SBU in HUR oziroma GUR.
Gre za dve instituciji, ki imata v ukrajinski vojni izjemno pomembno vlogo. SBU je notranja varnostno-obveščevalna služba države in med drugim preiskuje rusko vohunjenje, sabotaže in sodelovanje z Moskvo. HUR pa je vojaška obveščevalna služba, ki izvaja tudi operacije globoko za ruskimi linijami in na ruskem ozemlju.
Prav zato je javni oboroženi incident med pripadniki obeh struktur za ukrajinske oblasti posebej občutljiv. V času vojne morata službi pri številnih operacijah sodelovati in si izmenjevati informacije.
V ozadju domnevni ruski načrt za atentat
Streljanje je povezano s precej širšo zgodbo. SBU je pred tem sporočil, da je preprečil teroristični napad ruske FSB na enega od voditeljev ruskega opozicijskega nacionalnega gibanja.
Po navedbah vira v ukrajinskih obrambnih silah, ki ga navaja Kyiv Independent, naj bi bil tarča Stepan Kaplunov, namestnik poveljnika Ruskega prostovoljnega korpusa za bojne operacije.
Ruski prostovoljni korpus oziroma RVC sestavljajo ruski državljani, ki se na strani Ukrajine borijo proti ruskim si
Kaplunov je bil v Kijevu ob praznovanju ukrajinskega dneva neodvisnosti 24. avgusta.
Dan pozneje oziroma v naslednjih dneh pa se je okoli njega začela razvijati precej nejasna zgodba.
RVC je 1. septembra na Telegramu objavil, da so Kaplunova "neznani posamezniki ugrabili na dvorišču njegovega doma". Vodja štaba RVC Oleksandr Fortuna je prav tako sporočil, da je Kaplunov izginil v Kijevu.
SBU pa je nato objavil, da je preprečil ruski načrt za atentat na voditelja ruskega opozicijskega gibanja.
Ukrajinski mediji so obe zgodbi povezali.
Odvetnik: Zvečer je bil dosežen dogovor, zjutraj pa so znova odjeknili streli
Dodatno plast zgodbe je predstavil odvetnik, ki zastopa Kaplunova. Po njegovih navedbah naj bi SBU in HUR že 1. septembra zvečer dosegla dogovor glede preiskave Kaplunovega stanovanja in njegove predaje vojaški obveščevalni službi. Toda naslednje jutro naj bi se položaj znova zaostril.
Odvetnik trdi, da je prišlo do novega streljanja in da so bili ranjeni trije pripadniki HUR. Kyiv Independent in drugi ukrajinski mediji ob tem opozarjajo, da te navedbe niso bile neodvisno potrjene.
Uradna SBU je potrdila le, da je bilo med ljudmi, ki so se njenim pripadnikom upirali, več ranjenih.
Zelenski besen zaradi molka služb
Dogajanje je prišlo tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Njegov svetovalec Dmitro Litvin je novinarjem povedal, da je predsednik ostro nastopil do vodij obeh služb.
Po njegovih besedah je Zelenski "ozmerjal vodje pristojnih služb", med njimi vodjo HUR Oleha Ivaščenka in vršilca dolžnosti vodje SBU Oleksandra Poklada.
Predsednika naj bi posebej zmotilo, da službi javnosti nista pojasnili, kaj se dogaja. Zahteval je, naj "javnosti zagotovijo informacije, ker so strukture molčale", je pojasnil Litvin.
Pri tako občutljivem incidentu ima molk še posebej velik pomen. SBU in HUR sta ključni instituciji ukrajinskega varnostnega sistema, odprt spor oziroma nerazumevanje med njima pa bi lahko vplivalo ne le na konkretno preiskavo, ampak tudi na njuno sodelovanje pri skupnih operacijah.
Budanov: Nihče nima pravice ugrabljati vojakov ali streljati na ulicah
Oglasil se je tudi vodja urada ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov, nekdanji dolgoletni vodja vojaške obveščevalne službe HUR.
Dejal je, da primer že obravnavata državni preiskovalni urad SBI in urad generalnega državnega tožilca.
"Pomembno je zagotoviti temeljito in nepristransko preiskavo, vendar nihče nima pravice nekaznovano ugrabljati pripadnikov vojske, streljati na ulicah naših mest ali izdajati in izvrševati kriminalnih ukazov," je dejal Budanov.
Urad generalnega državnega tožilca je medtem uvedel predkazenski postopek zaradi groženj in posega v življenje pripadnikov organov pregona.
SBU poudarja, da še ugotavljajo vse okoliščine dogodka.
Čeprav so oboroženi spopadi med ukrajinskimi varnostnimi službami zelo redki, to ni prvi primer, ko je domnevno slaba koordinacija med SBU in HUR privedla do tragičnega dogodka. Marca 2022, le nekaj tednov po začetku obsežne ruske invazije, je bil v Kijevu ustreljen bančnik Denis Kirejev. Njegovo truplo so našli v središču prestolnice s strelno rano v glavi.
Kirejev je sodeloval z ukrajinsko vojaško obveščevalno službo in naj bi pred začetkom invazije pridobil pomembne informacije o ruskih načrtih. Po poznejših navedbah HUR so ti podatki Ukrajini pomagali pri obrambi pred prvotnim ruskim načrtom za zavzetje Kijeva.
Kirejev je sodeloval tudi na prvih mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo leta 2022.
Toda hkrati je postal osumljen izdaje in domnevnega delovanja kot dvojni agent za Rusijo.
Budanov je že takrat za smrt obtožil SBU Budanov, ki je takrat vodil HUR, je leta 2023 zanikal, da bi Kirejev delal za Rusijo. Šel je še dlje. "Strinjam se z oceno in verjamem dejstvom, da je bil gospod Kirejev ubit v avtomobilu SBU, ko so izvajali operacijo proti tej osebi," je takrat dejal.
Urad ukrajinskega predsednika je istega leta Kirejevo smrt povezal s "slabo koordinacijo" ukrajinskih varnostnih služb v kaotičnih prvih tednih vojne.
Primer je ostal eden najbolj nenavadnih in kontroverznih dogodkov začetka ruske invazije.
Prav zato ima sredino streljanje med SBU in pripadniki, ki naj bi bili povezani s HUR, še dodatno težo.
Tokrat želi uradni Kijev odgovore hitro. Za razliko od prvih tednov vojne, ko je država delovala v izrednih in pogosto kaotičnih razmerah, se je incident septembra 2026 zgodil po več kot štirih letih obsežne vojne.
SBU in HUR sta medtem postali izkušeni instituciji, njune operacije pa segajo od lova na ruske agente v Ukrajini do sabotaž, kibernetskih operacij in napadov globoko na ruskem ozemlju.
Zato bo po mnenju ukrajinskih medijev preiskava morala odgovoriti predvsem na vprašanje, kako je lahko preiskava domnevnega ruskega terorističnega načrta pripeljala do tega, da so sredi ukrajinske prestolnice drug na drugega streljali ljudje, ki se na isti strani borijo proti Rusiji.