Streljanje med ukrajinskima tajnima službama sredi Kijeva: Zelenski besen

Poročila o streljanju so se zjutraj najprej pojavila na družbenih omrežjih. Priče so poročale o strelih, ranjenih in pridržanih v kijevski četrti Bereznjaki, mestne oblasti pa so zaradi policijske blokade zaprle promet v obe smeri na ulici Jurija Šumskega in preusmerile javni prevoz. Kmalu zatem je ukrajinska varnostna služba SBU razkrila, da streljanje ni bilo povezano z običajnim kriminalnim incidentom. Njeni pripadniki so izvajali preiskovalna dejanja v okviru operacije, povezane z domnevnim terorističnim načrtom ruske Zvezne varnostne službe FSB, ko je prišlo do oboroženega spopada. "Med preiskovalnimi dejanji v postopku glede terorističnega dejanja FSB Ruske federacije je prišlo do oboroženega napada na pripadnike SBU," je sporočilo ukrajinsko generalno državno tožilstvo. SBU je pozneje objavil podrobnejšo različico dogodkov.

SBU: Blokirali so nam pot in napadli preiskovalce

Po navedbah ukrajinske varnostne službe je njena operativno-preiskovalna skupina na enem od naslovov izvajala nujna preiskovalna dejanja, katerih namen je bil zbrati in dokumentirati dokaze v primeru domnevnega terorističnega napada, ki naj bi ga organizirala ruska FSB. Takrat naj bi skupino napadlo več oboroženih ljudi. "Med preiskavo na enem od naslovov je skupina oseb izvedla oborožen napad na operativno-preiskovalno skupino SBU. Poskušali so preprečiti preiskovalna dejanja in z vozili blokirali prehod pripadnikom organov pregona," je sporočila SBU. Da bi ustavili napadm je nato posredovala elitna enota Alfa, ki deluje v okviru centra za posebne operacije SBU. "Med zatiranjem oboroženega odpora so pripadniki organov pregona uporabili orožje," je navedla služba. Več ljudi, ki so se po navedbah SBU upirali preiskovalcem, je bilo ranjenih, napadalce pa so pridržali.

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Nato presenečenje: pripadali so ukrajinskim obrambnim silam

Primer je postal bistveno občutljivejši, ko se je izkazalo, kdo so pridržani. "Med začetnimi preiskovalnimi dejanji je bilo ugotovljeno, da pridržani pripadajo eni od enot obrambnih sil Ukrajine. Pri njih so zasegli orožje in dokumente," je sporočila SBU. Služba v prvem uradnem sporočilu ni imenovala konkretne enote. Toda svetovalec ukrajinskega predsednika za komuniciranje Dmitro Litvin je novinarjem povedal, da sta bili v incident vpleteni SBU in HUR oziroma GUR. Gre za dve instituciji, ki imata v ukrajinski vojni izjemno pomembno vlogo. SBU je notranja varnostno-obveščevalna služba države in med drugim preiskuje rusko vohunjenje, sabotaže in sodelovanje z Moskvo. HUR pa je vojaška obveščevalna služba, ki izvaja tudi operacije globoko za ruskimi linijami in na ruskem ozemlju. Prav zato je javni oboroženi incident med pripadniki obeh struktur za ukrajinske oblasti posebej občutljiv. V času vojne morata službi pri številnih operacijah sodelovati in si izmenjevati informacije.

V ozadju domnevni ruski načrt za atentat

Streljanje je povezano s precej širšo zgodbo. SBU je pred tem sporočil, da je preprečil teroristični napad ruske FSB na enega od voditeljev ruskega opozicijskega nacionalnega gibanja. Po navedbah vira v ukrajinskih obrambnih silah, ki ga navaja Kyiv Independent, naj bi bil tarča Stepan Kaplunov, namestnik poveljnika Ruskega prostovoljnega korpusa za bojne operacije. Ruski prostovoljni korpus oziroma RVC sestavljajo ruski državljani, ki se na strani Ukrajine borijo proti ruskim si Kaplunov je bil v Kijevu ob praznovanju ukrajinskega dneva neodvisnosti 24. avgusta. Dan pozneje oziroma v naslednjih dneh pa se je okoli njega začela razvijati precej nejasna zgodba. RVC je 1. septembra na Telegramu objavil, da so Kaplunova "neznani posamezniki ugrabili na dvorišču njegovega doma". Vodja štaba RVC Oleksandr Fortuna je prav tako sporočil, da je Kaplunov izginil v Kijevu. SBU pa je nato objavil, da je preprečil ruski načrt za atentat na voditelja ruskega opozicijskega gibanja. Ukrajinski mediji so obe zgodbi povezali.

Odvetnik: Zvečer je bil dosežen dogovor, zjutraj pa so znova odjeknili streli

Dodatno plast zgodbe je predstavil odvetnik, ki zastopa Kaplunova. Po njegovih navedbah naj bi SBU in HUR že 1. septembra zvečer dosegla dogovor glede preiskave Kaplunovega stanovanja in njegove predaje vojaški obveščevalni službi. Toda naslednje jutro naj bi se položaj znova zaostril. Odvetnik trdi, da je prišlo do novega streljanja in da so bili ranjeni trije pripadniki HUR. Kyiv Independent in drugi ukrajinski mediji ob tem opozarjajo, da te navedbe niso bile neodvisno potrjene. Uradna SBU je potrdila le, da je bilo med ljudmi, ki so se njenim pripadnikom upirali, več ranjenih.

Volodimir Zelenski naj bi zahteval jasne odgovore. FOTO: AP

Zelenski besen zaradi molka služb

Dogajanje je prišlo tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Njegov svetovalec Dmitro Litvin je novinarjem povedal, da je predsednik ostro nastopil do vodij obeh služb. Po njegovih besedah je Zelenski "ozmerjal vodje pristojnih služb", med njimi vodjo HUR Oleha Ivaščenka in vršilca dolžnosti vodje SBU Oleksandra Poklada. Predsednika naj bi posebej zmotilo, da službi javnosti nista pojasnili, kaj se dogaja. Zahteval je, naj "javnosti zagotovijo informacije, ker so strukture molčale", je pojasnil Litvin. Pri tako občutljivem incidentu ima molk še posebej velik pomen. SBU in HUR sta ključni instituciji ukrajinskega varnostnega sistema, odprt spor oziroma nerazumevanje med njima pa bi lahko vplivalo ne le na konkretno preiskavo, ampak tudi na njuno sodelovanje pri skupnih operacijah.

Budanov: Nihče nima pravice ugrabljati vojakov ali streljati na ulicah

Oglasil se je tudi vodja urada ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov, nekdanji dolgoletni vodja vojaške obveščevalne službe HUR. Dejal je, da primer že obravnavata državni preiskovalni urad SBI in urad generalnega državnega tožilca. "Pomembno je zagotoviti temeljito in nepristransko preiskavo, vendar nihče nima pravice nekaznovano ugrabljati pripadnikov vojske, streljati na ulicah naših mest ali izdajati in izvrševati kriminalnih ukazov," je dejal Budanov. Urad generalnega državnega tožilca je medtem uvedel predkazenski postopek zaradi groženj in posega v življenje pripadnikov organov pregona. SBU poudarja, da še ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

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