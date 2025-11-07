Svetli način
Tujina

Streljanje na Dunaju: aretirali domnevnega sostorilca, dve osebi na begu

Dunaj, 07. 11. 2025 10.14

M.P.
14

V četrtek zvečer so pred dunajsko restavracijo odjeknili streli. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bili ustreljeni dve osebi, ena naj bi umrla, druga pa naj bi bila v kritičnem stanju. Pristojni so po neuradnih informacijah jutro po streljanju aretirali eno osebo, domnevnega sostorilca. Strelec in še ena oseba pa sta po poročanjih še vedno na begu.

Avstrijska policija (slika je simbolična)
Avstrijska policija (slika je simbolična) FOTO: Profimedia

Kronen Zeitung poroča, da naj bi streljanje pred turško restavracijo v dunajskem okrožju Ottakring sledilo prepiru, ki se je vnel med vpletenimi. 33-letnik naj bi zaradi strelne rane umrl na kraju dogodka, 55-letnika pa so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer naj bi bil na intenzivni negi.

Medtem ko Kronen Zeitung navaja, da naj bi bile obe žrtvi Čečena, portal Heute piše, da je pokojni Čečen, starejši moški pa naj bi bil Srb.

Po informacijah medija so policisti zjutraj aretirali prvo osebo. Šlo naj bi za sostorilca, strelec in še ena oseba pa naj bi bila še vedno na prostosti. ORF poroča, da naj bi se policiji zgodaj zjutraj sam predal moški, ki je vozil avtomobil za pobeg. 

Območje okoli restavracije so pristojni preventivno zaprli, v več dunajskih okrožjih pa so sprožili obsežno iskalno akcijo, saj naj bi bili na begu še dve osebi - poleg storilca še ena tretja oseba. Storilci so policiji znani po imenu, je poročal policijski tiskovni predstavnik Markus Dittrich.

Svojci žrtev so kmalu po napadu dejali, da bi bil lahko strelec srbski državljan, medtem ko preiskovalci navajajo, da je najverjetneje avstrijski državljan s priseljenskim ozadjem.

Motiv za zdaj še preiskujejo, neuradno pa bi bil lahko kriv spor zaradi posojila v Švici.

dunaj avstrija streljanje
