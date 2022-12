Streljanje na Kosovu: okoliščine še nepojasnjene, razmere ostajajo napete

"Preiskujemo incident posrednega ognja 25. decembra v neposredni bližini Kfor patrulje. Vanj so bile vpletene neznane oborožene osebe na območju Zubinega Potoka," so zapisali v izjavi. Dodali so še, da ni bilo poškodovanih oseb in materialne škode, okoliščine pa še ugotavljajo. "Zaradi načrtovanih srečanj med vsemi stranmi je pomembno, da se vsi vpleteni izogibajo kakršni koli retoriki ali dejanjem, ki bi lahko povzročila napetosti in zaostrila situacijo," so pozvali.

Potem ko so kosovske oblasti poskušale odstraniti barikado, ki so jo postavili lokalni Srbi, so v nedeljo zvečer nekateri srbski mediji poročali, da je prišlo do spopadov. Kosovska policija je to zanikala in sporočila, da njeni policisti niso bili vpleteni v spopade.

Noč v kraju Zubin Potok, kjer so Srbi blokirali ceste in postavili barikade, je sicer kljub povečanim napetostim minila mirno. Okoliščine streljanja za zdaj še niso razjasnjene, lokalna policija in oblasti v Prištini pa so sprožile preiskavo.