Streljanje na Kreti: eno osebo pridržali, drugo aretirali

Oblasti so po smrtonosnem napadu v Kretski vasi Vorizia aretirale eno osebo, eno pa pridržale. V streljanju sta bili v petek ubiti dve osebi, štirje so bili ranjeni.

Smrtonosni strelski pohod naj bi izviral iz dolgoletnega spora med družinama Kargakis in Frangiadakis glede pašnikov, uradniki pa se bojijo, da bi se spor lahko nadaljeval. Eden od umrlih naj bi bil član družine Kargakis, medtem ko je bilo po forenzičnem pregledu ugotovljeno, da je 56-letna ženska, za katero so sprva domnevali, da je umrla zaradi srčnega napada, umrla zaradi strelne rane. Forenzično poročilo o drugi žrtvi, stari 39 let, še ni končano. Pogreb ene izmed žrtev, ki je bil načrtovan za nedeljo, je bil prestavljen, poroča ekathimerini.com.

Grška policija FOTO: Shutterstock icon-expand

Lokalne oblasti so potrdile, da je več članov družine Frangiadakis že znanih policiji, oče in sinova pa sta trenutno v zaporu. Policija je sporočila, da je bilo doslej preiskanih vsaj deset hiš, v dveh stanovanjih pa so našli dokaze. Preiskava se bo nadaljevala v prihodnjih dneh in se razširila na bližnje vasi, aktivna pa bo, dokler ne bodo vsi vpletene v incident privedeni pred sodišče, je sporočil tiskovni predstavnik policije.

