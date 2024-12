Streljanje na krščanski šoli: ubite tri osebe, mrtev tudi napadalec

Strelski napad se je zgodil na krščanski šoli Abundant Life v glavnem mestu zvezne države Wisconsin. Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo območju, ceste v okolici šole pa so zaprli.

Šef tamkajšnje policije Shon Barnes je v prvi izjavi za medije pojasnil, da so na prizorišču našli mrtvega mladoletnika, za katerega menijo, da je odgovoren za streljanje. Predvidevajo, da je bil učenec šole.

Po zadnjih podatkih so bile ubite tri osebe, sedem je poškodovanih, nekateri huje. Policisti, ki so prvi prispeli na kraj, so ranjenim nudili prvo pomoč. Za zdaj še ne razkrivajo, kdo je med žrtvami. "Ne bom podal nobene informacije o tem, kdo so žrtve, ali so to otroci ali zaposleni oz. starši, saj moramo najprej obvestiti svojce," je dodal Barnes.

Ob šoli so oblasti sicer vzpostavile center za združevanje učencev in njihovih staršev. Napad se je sicer zgodil le okoli pet kilometrov od centra za usposabljanje policistov.