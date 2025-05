Streljanje na letališču: policisti ubili 18-letnika z nožem

Kot poroča španska televizija Antena3, se je incident zgodil v soboto popoldne pred vhodom na letališki terminal.

18-letnik, domnevno državljan Gambije, je skušal oropati taksista, svoje grožnje pa je podkrepil z 20-centimetrskim nožem. Taksist se je po pomoč zatekel v stavbo, storilec pa se je nato pomešal med potnike, ki so čakali na avtobus.

Na postajo so prihiteli štirje policisti in ga skušali aretirati, a se jim je uprl. Kot poroča lokalni portal El Diario, se storilec ni odzival na ukaze policistov in jim je grozil z nožem. Policisti so nato v samoobrambi uporabili strelno orožje.

18-letnik je kljub zdravniški pomoči na kraju podlegel poškodbam.