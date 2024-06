Streljanje na poroki: ena oseba umrla, pet ranjenih

Pred poročno dvorano v francoskem kraju Thionville blizu nemške in luksemburške meje so še vedno vidne sledi strelskega napada: luknje na steklenih vratih in številni tulci od nabojev na tleh. To, kar bi moralo biti za mladoporočenca eden najbolj veselih dni v življenju, se je sprevrglo v krvavo tragedijo, ko je poročno slavje malo po eni uri zjutraj prekinilo streljanje.

Trije zamaskirani moški, oboroženi z avtomatskima puškama in šibrovko, so prišli na prizorišče, kjer je okoli sto ljudi proslavljalo poroko pripadnikov turške skupnosti, in začeli streljati. Pri tem je en moški umrl, tri osebe so utrpele resne poškodbe, dve pa lažje, poročajo francoski mediji. Med lažje ranjenimi je tudi nosečnica, ki je doživela šok, poroča lokalni časnik Le Republicain Lorrain.

Po napadu so napadalci zbežali s terencem, s katerim so se tudi pripeljali na kraj. Policisti še preverjajo, ali je imelo vozilo nemške ali luksemburške registrske tablice, poroča RTL Today.

Motiv za strelski napad uradno še ni znan, saj še vedno poteka preiskava. Vendar pa so s tožilstva sporočili, da dogodek obravnavajo v povezavi z organiziranimi tolpami. "Trije moški, oblečeni v črno, močno oboroženi, so se pojavili pred vhodom v dvorano in streljali na ljudi, ki so stali zunaj," podatke tožilstva povzema France Info. Pri tem so izstrelili več deset nabojev. "Zdi se, da je incident povezan z obračunom v zvezi s trgovino z drogami in ne z namernim napadom na samo poroko," pa je ocenil neimenovan policijski vir.

Obmejna regija Lorraine se spopada s kriminalom, povezanim s trgovino z mamili. Maja lani je bilo v strelskem obračunu rivalskih tolp na točki za distribucijo droge v Villeruptu ranjenih pet oseb.