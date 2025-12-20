Streljanje na Reki: krogle končale v oknu lokala in avtomobilih

Streljanje se je zgodilo okoli 21.30, ko je lokalna policija prejela prijavo, da so na območju Trsata v Reki odjeknili streli, ki so med drugim poškodovali okno lokala.

Policija je opravila ogled kraja, med katerim so našli sledi streljanja na oknu lokala, aluminijastih polknil, fasadi bližnje lekarne in dveh vozilih, poroča Net.ht.

Po trenutnih informacijah poškodovanih ni. Ena oseba, povezana z incidentom, pa je pod policijskim nadzorom.

Preiskava je v teku, kriminalisti pa še ugotavljajo vse okoliščine dogodka.