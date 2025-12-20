Naslovnica
Tujina

Streljanje na Reki: krogle končale v oknu lokala in avtomobilih

Reka, 20. 12. 2025 10.07 pred 12 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Strelske luknje na oknu

Na Reki v sosednji Hrvaški se je v petek zvečer zgodilo streljanje. Streli k sreči niso nikogar poškodovali, so pa zadeli okno lokala in parkirane avtomobile. Ena oseba, ki je povezana z dogodkom, je pod policijskim nadzorom.

Streljanje se je zgodilo okoli 21.30, ko je lokalna policija prejela prijavo, da so na območju Trsata v Reki odjeknili streli, ki so med drugim poškodovali okno lokala. 

Policija je opravila ogled kraja, med katerim so našli sledi streljanja na oknu lokala, aluminijastih polknil, fasadi bližnje lekarne in dveh vozilih, poroča Net.ht.

Po trenutnih informacijah poškodovanih ni. Ena oseba, povezana z incidentom, pa je pod policijskim nadzorom.

Preiskava je v teku, kriminalisti pa še ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

reka hrvaška streljanje

V ruskem napadu na Odeso umrlo osem ljudi

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Colgate
20. 12. 2025 10.33
Reka se prervarja v divji zahod. Narod se kolje po stopniščih blokov, streljajo se...
Delavec_Slo
20. 12. 2025 10.29
Lepo da je reka spet slovenska, samo pulj še dobimo pa smo zmagali!
YouRangMyLord
20. 12. 2025 10.29
HillyBilly domorodci....
bibaleze
