Streljanje na šoli v Severni Karolini

Kasneje so sporočili, da so enega dijaka zaradi strelne rane prepeljali v bolnišnico.

Policija iz mesta Winstom-Salem je sporočila, da so zavarovali kampus omenjene srednje šole in da "delamo vse, kar je v naši moči, da bi zavarovali učence" . Tudi številne druge šole so na tem območju iz previdnostnih razlogov zaprli.

Po tem, ko so šolo zaprli, so dijake napotili na bližnjo univerzo YMCA, da so se tam lahko srečali s starši, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Forsyth. Policija je zaprla vse ceste do šole, na kraj dogodka pa so prihitela številna reševalna vozila.