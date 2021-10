Streljanje na teksaški srednji šoli: ranjene štiri osebe

Po poročanju ameriških medijev se je na teksaški srednji šoli Timberview v Arlingtonu zgodil strelski pohod. 18-letnik je ustrelil več oseb ter nato pobegnila s kraja dogodka, zaradi česar so šolo preplavili policisti z več policijskih oddelkov. Oblasti so na novinarski konferenci povedale, da je do streljanja prišlo po pretepu v šoli. Policija je osumljenca identificirala za Timothyja Georgea Simpkinsa .

Kot je dejal župan Arlingtona Jim Ross, so bile v streljanju ranjene najmanj štiri osebe. Tri med njimi so zaradi poškodb hospitalizirali, ena pa je utrpela le lažje poškodbe in je zavrnila zdravljenje, poroča CNN. Pomočnik načelnika policije v Arlingtonu Kevin Kolbye je kasneje delil nekoliko več informacij, in sicer je dejal, da sta bili med poškodovanimi dve osebi ustreljeni.