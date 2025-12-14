Streljanje na Univerzi Brown: storilec na begu, policija objavila posnetek

Oboroženi moški je v soboto okoli 16. ure po lokalnem času vstopil v stavbo Barus in Holley, ki je inženirski del Univerze Brown. Vstopil je v veliko učilnico v prvem nadstropju in začel streljati. Pri tem je ubil dva študenta in jih ranil devet, nato pa s kraja pobegnil.
Policisti, ki so prihiteli na kraj, so območje zaprli, študentom pa naročili, naj se skrijejo, dokler jih ne pospremijo na varno. Ulice okoli kampusa so polne reševalnih in policijskih vozil, varnost v mestu je okrepljena, poroča agencija Reuters.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Storilec na begu
Policija storilca, katerega identiteta še ni bila razkrita, še išče. Objavili so posnetek nadzorne kamere, na katerem je osumljenec, ki zapušča stavbo, vendar se ne vidi njegovega obraza.
Moški, verjetno star okoli 30 let, je oblečen v črno. Namestnik načelnika policije v kraju Providence, Timothy O'Hara, je povedal, da je morda nosil masko, vendar niso prepričani.
Za zdaj ni znano, kakšno vrsto strelnega orožja je uporabil, policisti orožja še niso našli. So pa na kraju streljanja našli tulce.
Stanje poškodovanih je stabilno
Vse ali skoraj vse žrtve so bile študenti, je novinarjem povedala predsednica Univerze Brown Christina Paxson. "To je dan, za katerega smo upali, da se nikoli ne bo zgodil, pa se je," je dejala.
Iz bolnišnice, kamor so odpeljali poškodovane študente, so sporočili, da je večina v "kritičnem, a stabilnem" stanju.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: AP
Skrili so se pod mize
Rachel Friedberg, profesorica ekonomije, je za lokalni javni medij Ocean State Radio povedala, da se je streljanje zgodilo med ponavljanjem gradiva za njen predmet, ki ga je vodil njen asistent.
"Povedal je, da je strelec vstopil skozi vrata, nekaj zakričal – ni se mogel spomniti, kaj – in začel streljati. Študenti so se začeli prerivati, poskušali so mu pobegniti, nekateri so bili pri tem ustreljeni," je dodala po poročanju BBC-ja.
Chiang-Heng Chien je za lokalno televizijsko postajo WJAR povedal, da je delal v laboratoriju s tremi drugimi študenti, ko je na svoj telefon prejel sporočilo o strelcu. Približno dve uri so čakali skriti pod mizami.
Mari Camara, 20-letna študentka iz New Yorka, je za Associated Press povedala, da je med streljanjem ravno prihajala iz knjižnice in stekla v restavracijo, da bi poiskala zavetje. Tam se je skrivala naslednje tri ure. "Vsi so, enako kot jaz, šokirani in prestrašeni, da se je zgodilo kaj takega," je dejala.
Osumljenec naj bi po navedbah lokalnih oblasti pobegnil po običajno živahni ulici z restavracijami in kavarnami.
Steph Machado, novinarka časopisa Boston Globe, je za BBC News povedala, da so restavracije po kampusu zaklenile svoja vrata, osebje in stranke pa čakajo v notranjosti, dokler se odredba o izrednih razmerah ne odpravi. "Povsod utripajo luči," je dejala.
'Nepredstavljiva tragedija'
Predsednik Donald Trump je dogodek opisal kot "grozno stvar". "Vse, kar lahko zdaj storimo, je, da molimo za žrtve in za tiste, ki so bili zelo hudo poškodovani," je dejal.
Guverner Rhode Islanda Daniel McKee pa je v izjavi dejal: "Naše glavno mesto je danes doživelo nepredstavljivo tragedijo. Naša srca so z ljudmi iz Providencea in vsemi, ki jih je to prizadelo." Obljubil je, da bo strelec priveden pred sodišče. "Poskrbeli bomo, da bomo ujeli posameznika, ki je povzročil toliko trpljenja toliko ljudem."
Univerza Brown, ki se nahaja v prestolnici zvezne države Rhode Island, je sicer ena najstarejših in najprestižnejših v ZDA. Obiskuje jo več kot 11.000 študentov, ima na stotine stavb, vključno s predavalnicami, laboratoriji in študentskimi domovi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.