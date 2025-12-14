Streljanje na Univerzi Brown: storilec na begu, policija objavila posnetek

V streljanju na Univerzi Brown v ameriški zvezni državi Rhode Island sta bila ubita dva študenta, devet ljudi pa je bilo ranjenih. Na kraju je več kot 400 policistov, ki pobeglega storilca še iščejo. Kamere so ga ujele, kako zapušča stavbo, a njegovega obraza se ne vidi. Območje kampusa je zaprto, policisti so študentom naročili, naj se skrijejo in počakajo, da jih pospremijo na varno.

Oboroženi moški je v soboto okoli 16. ure po lokalnem času vstopil v stavbo Barus in Holley, ki je inženirski del Univerze Brown. Vstopil je v veliko učilnico v prvem nadstropju in začel streljati. Pri tem je ubil dva študenta in jih ranil devet, nato pa s kraja pobegnil. Policisti, ki so prihiteli na kraj, so območje zaprli, študentom pa naročili, naj se skrijejo, dokler jih ne pospremijo na varno. Ulice okoli kampusa so polne reševalnih in policijskih vozil, varnost v mestu je okrepljena, poroča agencija Reuters.

Storilec na begu

Policija storilca, katerega identiteta še ni bila razkrita, še išče. Objavili so posnetek nadzorne kamere, na katerem je osumljenec, ki zapušča stavbo, vendar se ne vidi njegovega obraza. Moški, verjetno star okoli 30 let, je oblečen v črno. Namestnik načelnika policije v kraju Providence, Timothy O'Hara, je povedal, da je morda nosil masko, vendar niso prepričani.

Za zdaj ni znano, kakšno vrsto strelnega orožja je uporabil, policisti orožja še niso našli. So pa na kraju streljanja našli tulce.

Stanje poškodovanih je stabilno

Vse ali skoraj vse žrtve so bile študenti, je novinarjem povedala predsednica Univerze Brown Christina Paxson. "To je dan, za katerega smo upali, da se nikoli ne bo zgodil, pa se je," je dejala. Iz bolnišnice, kamor so odpeljali poškodovane študente, so sporočili, da je večina v "kritičnem, a stabilnem" stanju.

Skrili so se pod mize

Rachel Friedberg, profesorica ekonomije, je za lokalni javni medij Ocean State Radio povedala, da se je streljanje zgodilo med ponavljanjem gradiva za njen predmet, ki ga je vodil njen asistent. "Povedal je, da je strelec vstopil skozi vrata, nekaj zakričal – ni se mogel spomniti, kaj – in začel streljati. Študenti so se začeli prerivati, poskušali so mu pobegniti, nekateri so bili pri tem ustreljeni," je dodala po poročanju BBC-ja.

S tem napadom se je število množičnih streljanj v ZDA letos povečalo na 389, glede na neodvisno analitično spletno stran Gun Violence Archive (GVA). Množična streljanja so opredeljena kot streljanja s štirimi ali več ubitimi ali ranjenimi žrtvami, med katere napadalec ni vključen.

Chiang-Heng Chien je za lokalno televizijsko postajo WJAR povedal, da je delal v laboratoriju s tremi drugimi študenti, ko je na svoj telefon prejel sporočilo o strelcu. Približno dve uri so čakali skriti pod mizami. Mari Camara, 20-letna študentka iz New Yorka, je za Associated Press povedala, da je med streljanjem ravno prihajala iz knjižnice in stekla v restavracijo, da bi poiskala zavetje. Tam se je skrivala naslednje tri ure. "Vsi so, enako kot jaz, šokirani in prestrašeni, da se je zgodilo kaj takega," je dejala. Osumljenec naj bi po navedbah lokalnih oblasti pobegnil po običajno živahni ulici z restavracijami in kavarnami. Steph Machado, novinarka časopisa Boston Globe, je za BBC News povedala, da so restavracije po kampusu zaklenile svoja vrata, osebje in stranke pa čakajo v notranjosti, dokler se odredba o izrednih razmerah ne odpravi. "Povsod utripajo luči," je dejala.

'Nepredstavljiva tragedija'