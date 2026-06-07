Streljanje na več lokacijah v Izraelu: ena žrtev in pet ranjenih

Po navedbah reševalcev so prvi streli odjeknili na bencinski črpalki pri kraju Kohav Jair severovzhodno od Tel Aviva. Pri tem sta bili ranjeni dve osebi. Kasneje so poročali o streljanju še z dveh bližnjih krajev. Zaradi strelnih ran je umrl moški, star okoli 30 let, na kraj dogajanja pa so bili napoteni številni policisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po pisanju izraelskih medijev naj bi bil napadalec, ki so ga ustrelili, arabski državljan Izraela, policija pa naj bi nadaljevala iskanje še drugega domnevnega napadalca.