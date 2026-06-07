Streljanje na več lokacijah v Izraelu: ena žrtev in pet ranjenih

Po navedbah reševalcev so prvi streli odjeknili na bencinski črpalki pri kraju Kohav Jair severovzhodno od Tel Aviva. Pri tem sta bili ranjeni dve osebi. Kasneje so poročali o streljanju še z dveh bližnjih krajev. Zaradi strelnih ran je umrl moški, star okoli 30 let, na kraj dogajanja pa so bili napoteni številni policisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Po pisanju izraelskih medijev naj bi bil napadalec, ki so ga ustrelili, arabski državljan Izraela, policija pa naj bi nadaljevala iskanje še drugega domnevnega napadalca.
Sever Izraela naj bi bil medtem znova tarča napadov iz Libanona. Izraelska vojska je sporočila, da je njihova zračna obramba danes prestregla dva izstrelka, ki sta prečkala izraelsko ozemlje. V krajih Jiftach in Ramot Naftali so se oglasili alarmi pred raketami. Poročil o žrtvah ni bilo, navaja dpa.
Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v ZDA dogovorili o novem poskusu uvedbe premirja, ki je bilo doslej v praksi večinoma neučinkovito. Gibanje Hezbolah je dogovorjene pogoje zavrnilo in kmalu zatem je milica, ki jo podpira Iran, začela nove napade. Tudi Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona.
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