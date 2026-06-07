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Streljanje na več lokacijah v Izraelu: ena žrtev in pet ranjenih

Tel Aviv, 07. 06. 2026 12.05 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Po napadih v Izraelu

V seriji streljanj v Izraelu je bila po navedbah izraelske reševalne službe ubita najmanj ena oseba, pet drugih je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Našli so vozilo domnevnega storilca in moškega v njem ustrelili.

Po navedbah reševalcev so prvi streli odjeknili na bencinski črpalki pri kraju Kohav Jair severovzhodno od Tel Aviva. Pri tem sta bili ranjeni dve osebi. Kasneje so poročali o streljanju še z dveh bližnjih krajev. Zaradi strelnih ran je umrl moški, star okoli 30 let, na kraj dogajanja pa so bili napoteni številni policisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po pisanju izraelskih medijev naj bi bil napadalec, ki so ga ustrelili, arabski državljan Izraela, policija pa naj bi nadaljevala iskanje še drugega domnevnega napadalca.

Izarelska varnostna služba
Izarelska varnostna služba
FOTO: AP

Sever Izraela naj bi bil medtem znova tarča napadov iz Libanona. Izraelska vojska je sporočila, da je njihova zračna obramba danes prestregla dva izstrelka, ki sta prečkala izraelsko ozemlje. V krajih Jiftach in Ramot Naftali so se oglasili alarmi pred raketami. Poročil o žrtvah ni bilo, navaja dpa.

Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v ZDA dogovorili o novem poskusu uvedbe premirja, ki je bilo doslej v praksi večinoma neučinkovito. Gibanje Hezbolah je dogovorjene pogoje zavrnilo in kmalu zatem je milica, ki jo podpira Iran, začela nove napade. Tudi Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona.

Izrael streljanje Bližnji vzhod Libanon Hezbolah

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