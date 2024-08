Napad pred trgovskim centrom v Skopju: ena oseba umrla, streljali tudi na policiste

Prihiteli so policisti in reševalci. Kot je v izjavi sporočilo notranje ministrstvo, so policisti takoj izvedli operativno-taktične ukrepe, zaprli del mestnega območja in pregledali več stanovanjskih objektov ter vozil.

TV Telma navaja, da je napad izvedlo več oseb, ki so pobegnile s kraja, pri tem pa so streljale tudi na policiste, ko so jih poskušali ustaviti. K sreči nihče od njih ni bil poškodovan.

Policisti so nato napadalce izsledili na območju Čairja. Odgovorili so s streli in eni osebi odvzeli prostost. Med nadaljnjimi ukrepi so prijeli še eno osebo, poznajo pa tudi identiteto tretjega osumljenca, ki je na begu. V iskanje se je že vključil policijski helikopter.