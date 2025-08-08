Streljanje pri hotelskem bazenu v Budvi, 'Škaljarec' spet preživel

Posnetek, ki so ga objavile črnogoske Vijesti , prikazuje dramo, ki se je odvijala v enem od znanih hotelov v naselju Pržno pri Budvi. Nenadni streli so prestrašili goste, eden se je skušal rešiti tudi s skokom v bazen, strelec pa je v paniki neovirano pobegnil.

Dodajajo, da gre za domačina Marka Ljubišo z vzdevkom Kan, ki ga povezujejo z razvpitim črnogoskim Škaljarskim klanom, o krvavem rivalstvu katerega s sosednjim Kavaškim klanom smo že večkrat poročali tudi pri nas.

Za seboj je pustil ranjenca, vendar je njegova žrtev po poročanju omenjenega medija, ki se sklicuje na informacije iz vrst policije, zunaj življenjske nevarnosti.

Vijesti so v preteklosti že objavile prepis sporočil iz skrivne aplikacije Sky, v katerih so načrtovali prav njegov umor. Pred samim streljanjem naj bi bil Kan v večji družbi, tik pred incidentom pa naj bi ostal sam s prijateljem, ki v krvavem obračunu sicer ni bil ranjen.

Se je pa njegovim sovražnikom iz kriminalnega podzemlja izjalovil tudi ta poskus atentata. Tokratni naj bi bil že četrti, saj Vijesti poročajo, da je preživel že poskuse septembra 2017 v Budvi, januarja 2020 v Beogradu in marca 2021 znova v Budvi.

Četrtkov incident so pod drobnogled vzeli tudi srbski mediji, saj je Kan nekaj časa živel tudi tam. Kot piše Nova.rs, so nanj streljali tudi leta 2009 na parkirišču beograjske Arene po tekmi Partizan-Panatinaikos, ranjen naj bi bil tudi leta 2013 na Novem Beogradu, ko se je nato uspel sam pripeljati do urgence.