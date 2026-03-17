Streljanje v baru: umrli dve osebi, storilec na begu

V nemškem Raunheimu blizu Frankfurta poteka obsežna policijska operacija, poroča portal Stern.de. Širše območje okoli enega od tamkajšnjih lokalov je zavarovano in zaprto za javnost.
Po navedbah policije je oborožen moški okoli 3.45 zjutraj vstopil v bar in izstrelil več strelov. Na kraju sta bili ustreljeni dve osebi, ki sta zaradi poškodb umrli.
Po napadu je osumljenec pobegnil, policija pa je takoj sprožila obsežno iskalno akcijo. Po poročanju medijev osumljenca iščejo tudi s pomočjo helikopterja. Na kraj dogodka je bilo napoteno večje število policijskih sil, kriminalistični tehniki pa so opravili preiskavo in zbirali dokaze.
Ozadje zločina še vedno ni jasno, prav tako policija ne razkriva identitete žrtev.
