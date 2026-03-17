Tujina

Streljanje v baru: umrli dve osebi, storilec na begu

Frankfurt, 17. 03. 2026 10.13 pred 21 minutami 1 min branja 1

M.P.
Policijska preiskava v Nemčiji po streljanju v bližini Frankfurta

Ponoči so v lokalu v mestu Raunheim blizu Frankfurta odjeknili streli. Po navedbah nemške policije sta v streljanju umrli dve osebi, storilec pa je po incidentu pobegnil. Policisti ga še vedno iščejo.

V nemškem Raunheimu blizu Frankfurta poteka obsežna policijska operacija, poroča portal Stern.de. Širše območje okoli enega od tamkajšnjih lokalov je zavarovano in zaprto za javnost.

Po navedbah policije je oborožen moški okoli 3.45 zjutraj vstopil v bar in izstrelil več strelov. Na kraju sta bili ustreljeni dve osebi, ki sta zaradi poškodb umrli.

Po napadu je osumljenec pobegnil, policija pa je takoj sprožila obsežno iskalno akcijo. Po poročanju medijev osumljenca iščejo tudi s pomočjo helikopterja. Na kraj dogodka je bilo napoteno večje število policijskih sil, kriminalistični tehniki pa so opravili preiskavo in zbirali dokaze.

Ozadje zločina še vedno ni jasno, prav tako policija ne razkriva identitete žrtev.

nemčija policija streljanje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bronco60
17. 03. 2026 10.37
Ponoči se spi.
