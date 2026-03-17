Streljanje v baru: umrli dve osebi, storilec na begu

V nemškem Raunheimu blizu Frankfurta poteka obsežna policijska operacija, poroča portal Stern.de. Širše območje okoli enega od tamkajšnjih lokalov je zavarovano in zaprto za javnost.

Po navedbah policije je oborožen moški okoli 3.45 zjutraj vstopil v bar in izstrelil več strelov. Na kraju sta bili ustreljeni dve osebi, ki sta zaradi poškodb umrli.