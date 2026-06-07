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Streljanje v BiH: umrl moški, ranjena ženska, prijeli osumljenca

Tuzla, 07. 06. 2026 13.43 pred 25 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Policija BiH

V naselju Čifluk pri Banovićih v Bosni in Hercegovini je bil med streljanjem ubit moški, ženska pa ranjena. Prepeljali so jo na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Tuzla. Policija je kmalu po dogodku prijela in pridržala osumljenega moškega.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica Ministrstva za notranje zadeve Tuzelskega kantona Adnana Sprečić, je bila Policijska postaja Živinice danes okoli 10.40 obveščena, da je v naselju Čifluk na območju občine Banovići prišlo do uporabe strelnega orožja in da sta bili pri tem poškodovani dve osebi, poroča Klix.ba.

Na kraju dogodka so bili policisti Policijske postaje Banovići in Oddelka kriminalistične policije Policijske uprave Banovići ter ekipa službe nujne medicinske pomoči doma zdravja Banovići. Na terenu so našli truplo moškega brez znakov življenja in poškodovano žensko, ki so jo odpeljali v UKC Tuzla. Na kraj je bil napoten tudi tim za hitre intervencije enote policije za posebno podporo Uprave policije MUP TK.

Policija Bosne in Hercegovine.
Policija Bosne in Hercegovine.
FOTO: Shutterstock

"Skupaj s policisti Policijske postaje Banovići so izsledili in obvladali osebo, ki je uporabila strelno orožje. Gre za H. T. (1962), ki so mu odvzeli prostost in ga privedli v uradne prostore Policijske postaje Banovići," je dodala Sprečićeva.

Pojasnila je še, da so med intervencijo našli tudi avtomatsko puško, za katero domnevajo, da je bila uporabljena pri storitvi kaznivega dejanja. O dogodku je bil obveščen dežurni tožilec Kantonalnega tožilstva Tuzelskega kantona, ki vodi preiskavo.

Preiskovalci sektorja kriminalistične policije Uprave policije MUP TK opravljajo ogled kraja dogodka, po katerem bodo znane dodatne okoliščine primera.

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