Streljanje v BiH: umrl moški, ranjena ženska, prijeli osumljenca

Kot je sporočila tiskovna predstavnica Ministrstva za notranje zadeve Tuzelskega kantona Adnana Sprečić, je bila Policijska postaja Živinice danes okoli 10.40 obveščena, da je v naselju Čifluk na območju občine Banovići prišlo do uporabe strelnega orožja in da sta bili pri tem poškodovani dve osebi, poroča Klix.ba.

Na kraju dogodka so bili policisti Policijske postaje Banovići in Oddelka kriminalistične policije Policijske uprave Banovići ter ekipa službe nujne medicinske pomoči doma zdravja Banovići. Na terenu so našli truplo moškega brez znakov življenja in poškodovano žensko, ki so jo odpeljali v UKC Tuzla. Na kraj je bil napoten tudi tim za hitre intervencije enote policije za posebno podporo Uprave policije MUP TK.