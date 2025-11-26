Streljanje v bližini Bele hiše: pripadnika nacionalne garde umrla

Čeprav zdravstvenega stanja poškodvanih sprva niso razkrili, pa je po poročanju BBC-ja guverner Zahodne Virginije Kot poroča agencija, je bila sicer po streljanju pridržana ena oseba, ki je bila v streljanju prav tako poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.kasneje sporočil, da sta oba pripadnika nacionalne garde umrla.

V Washingtonu D. C., v bližini Bele hiše, je odjeknilo streljanje. Kot sta za AP News povedala dva neimenovana policista, sta bila v streljanju poškodovana dva pripadnika nacionalne garde.

Predsednik Donald Trump je bil v času streljanja na svojem igrišču za golf v West Palm Beachu. Na spletu jesporočil, da je bil v streljanju hudo poškodovan tudi strelec. Zagotovil je, da bo storilec drago plačal za svoje dejanje.

Tiskovni predstavnik županje Muriel Bowser je sporočil, da lokalni voditelji aktivno spremljajo situacijo. Direktor FBI-ja je potrdil, da urad sodeluje v preiskavi incidenta.