Tujina

Streljanje v bližini Bele hiše: pripadnika nacionalne garde umrla

Washington, 26. 11. 2025 21.02 | Posodobljeno pred 19 minutami

V bližini Bele hiše sta bila ustreljena dva pripadnika nacionalne garde. Sprva informacij o njunem zdravstvenem stanju oblasti niso razkrivale, kasneje pa je guverner Zahodne Virginije sporočil, da sta oba umrla. Poškodovan je tudi domnevni osumljenec, ki je že v priporu.

V Washingtonu D. C., v bližini Bele hiše, je odjeknilo streljanje. Kot sta za AP News povedala dva neimenovana policista, sta bila v streljanju poškodovana dva pripadnika nacionalne garde. 

Čeprav zdravstvenega stanja poškodvanih sprva niso razkrili, pa je po poročanju BBC-ja guverner Zahodne Virginije Kot poroča agencija, je bila sicer po streljanju pridržana ena oseba, ki je bila v streljanju prav tako poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.kasneje sporočil, da sta oba pripadnika nacionalne garde umrla. 

Kot poroča agencija, je bila po streljanju pridržana ena oseba, ki je bila v streljanju prav tako poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Predsednik Donald Trump je bil v času streljanja na svojem igrišču za golf v West Palm Beachu. Na spletu jesporočil, da je bil v streljanju hudo poškodovan tudi strelec. Zagotovil je, da bo storilec drago plačal za svoje dejanje.

Tiskovni predstavnik županje Muriel Bowser je sporočil, da lokalni voditelji aktivno spremljajo situacijo. Direktor FBI-ja je potrdil, da urad sodeluje v preiskavi incidenta.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
26. 11. 2025 21.59
v usa medijih...strelec spet desničar...itak...kot vedno.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
26. 11. 2025 21.58
oborožite...je tudi pri nas krulil bivši komunist lažnivi janša in razni castrirani in mahnići ...V usa se streljajo tako tekoče , kot se gre pri nas na kavo...desetine tisoč letno jih pade pod streli....
ODGOVORI
0 0
Združene države Evrope
26. 11. 2025 21.56
-1
Spijo novinarji haha
ODGOVORI
0 1
Castrum
26. 11. 2025 21.43
-4
Dejte zapret komentarje, ker bo vse skupaj bolano!
ODGOVORI
1 5
myomy
26. 11. 2025 21.42
+0
Sm mislu, da bojo napadli Venezuelo, so pa kr sami sebe.
ODGOVORI
2 2
Tomaž Hacin
26. 11. 2025 21.41
+1
To je #ele začetek, keer Trumpu se pišejo slabi časi predvsem pa Melaniji. Nacionalna garda želi strmoglaviti Trumpa ker je za Ameriko naredil neptecenljivo škodo, nima realnega stika z živlenjem američanov in priseljencev.
ODGOVORI
3 2
dobrabejba35
26. 11. 2025 21.38
-1
rip
ODGOVORI
1 2
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 21.35
-4
Da ni trampelj tole naročil,... enako kot tedaj, ko si je dal obstrelit uhlje. Samo zato, da bi lahko bolnik v Washington poslal narodno gardo. Če pa ni to, pa iskreno upam, da pridejo k sebi in se zavedajo, da trampelj ni vreden ničesar, sploh pa ne tega, da bi nekdo obležal v bolnici, ali še kaj hujšega. Pa čeprav je dejansko ta bolnik sproduciral toliko sovražnega govora in s svojo politiko ICE in pošiljanjem narodne garde v mesta kaže očiten fašizem.
ODGOVORI
4 8
odpisani zasedli vlado
26. 11. 2025 21.34
-2
Diktaturi oranžnega dementnega trumpusa se bliža konec.Tale garda sestavljena iz zapornikov mu ne bo več dolgo koristila.Amerika je na nogah kar se ne bo dobro končalo za njega.
ODGOVORI
5 7
gggg1
26. 11. 2025 21.54
-1
Na nogah so samo levičarji.
ODGOVORI
0 1
