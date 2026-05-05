Streljanje v bližini Bele hiše

Policija je v ponedeljek v bližini washingtonskega spomenika ustrelila eno osebo, je sporočila tajna služba. Tiskovni predstavnik gasilske in reševalne službe Washingtona Vito Maggiolo je povedal, da so moškega odpeljali v bolnišnico z domnevnimi lažjimi poškodbami.

Tajna služba je pozvala državljane, naj se izogibajo območju, medtem ko so reševalne službe odhitele na kraj streljanja nedaleč od Bele hiše, kjer je ameriški predsednik Donald Trump prirejal poslovni dogodek, poroča AP.

Bela hiša je bila za kratek čas zaprta, medtem ko so oblasti preiskovale incident. Trump pa je nemoteno nadaljeval z dogodkom.