Tujina

Streljanje v bližini Bele hiše

Washington , 05. 05. 2026 06.15 pred eno minuto 1 min branja 0

A.K.
Tajna služba je blizu Bele hiše streljala na osebo, ki je bila kasneje prepeljana v bolnišnico z lažjimi poškodbami. Predsednik Donald Trump je v času incidenta v neposredni bližini gostil načrtovani poslovni dogodek.

Policija je v ponedeljek v bližini washingtonskega spomenika ustrelila eno osebo, je sporočila tajna služba. Tiskovni predstavnik gasilske in reševalne službe Washingtona Vito Maggiolo je povedal, da so moškega odpeljali v bolnišnico z domnevnimi lažjimi poškodbami.

Tajna služba je pozvala državljane, naj se izogibajo območju, medtem ko so reševalne službe odhitele na kraj streljanja nedaleč od Bele hiše, kjer je ameriški predsednik Donald Trump prirejal poslovni dogodek, poroča AP.

Bela hiša je bila za kratek čas zaprta, medtem ko so oblasti preiskovale incident. Trump pa je nemoteno nadaljeval z dogodkom.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
