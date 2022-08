Streljanje v Bosni: dva mrtva, več ranjenih, storilca prijeli

Prebivalci bosanske vasi Gorica so v lokalnem baru v noči s srede na četrtek proslavljali praznik svetega Štefana. Po pričevanjih očividcev je v lokalu prišlo do verbalnega spora med domnevnim storilcem Jozom Jasakom in nekaj drugimi obiskovalci. Takrat naj bi Jasak odšel iz lokala in se kmalu zatem vrnil z avtomatskim orožjem kalašnikov, poroča bosanski portal Hercegovina.info.

Jasak je nato pričel streljati "kar vsepovprek" in pri tem ubil znanega 60-letnega podjetnika Velimirja Bušića in 24-letnega Mateta Grizlja. Pri streljanju je huje poškodoval še dve osebi, ki so ju prepeljali v lokalno bolnišnico – eni od njiju bodo morali amputirati nogo.

Po streljanju je storilec pobegnil s kraja zločina, a ga je policija kmalu prijela. "Na kraj zločina je policija prišla hitro, mislim pa, da je nujna pomoč potrebovala malo dlje časa," je povedal eden izmed očividcev, ki je, kot sam pravi, še zmeraj v šoku, poroča Jutranji list.