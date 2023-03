Streljanje v Hamburgu: Policija sumi, da je med mrtvimi tudi napadalec

Ob približno 21.15 uri se je iz centra Jehovih prič v Hamburgu zaslišalo 12 strelov, so nemškim medijem povedali očividci. Domačini so nato prejeli sporočilo, da je "eden ali več neznanih storilcev streljalo na ljudi v cerkvi". Bližnjim prebivalcem so oblasti naročile, naj ne zapuščajo svojih domov.

Na kraj so takoj poklicali policijo, ki je kasneje povedala, da svojega orožja pri operaciji niso potrebovali. "V centru smo našli osebe, ki so bile resno poškodovane zaradi strelov, nekatere so bile mrtve," so kasneje medijem povedali možje v modrem.

Tiskovni predstavnik hamburške policije Holger Vehren je nato razložil, da točnega števila smrtnih žrtev še ne morejo potrditi, a da jih je bilo več. Nemški mediji pišejo, da naj bi v streljanju umro šest ali sedem oseb, med njimi je neuradno tudi strelec. Več oseb je ranjenih.