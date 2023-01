Po streljanju v Jeruzalemu: Izrael napovedal ukrepe proti družinam teroristov

Napovedan ukrep bo najverjetneje veljal predvsem za Palestince z izraelskim državljanstvom in Palestince s statusom rezidenta v vzhodnem Jeruzalemu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier Benjamin Netanjahu je sicer ob napadu obljubil "močen in hiter odziv". Kmalu se bo sestala tudi izraelska vlada, ki bo razpravljala o morebitnem odvzemu izraelskih osebnih izkaznic "družinam teroristov", izraelska vojska pa bo začasno okrepila število vojakov na okupiranem Zahodnem bregu.

"Ko imajo civilisti orožje, se lahko branijo," je pred bolnišnico v Jeruzalemu novinarjem dejal kontroverzni skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Do napovedi o ukrepih je prišlo po tem, ko je v sobotnem streljanju v jeruzalskemi četrti Silwan, kjer sta bila hudo ranjena dva izraelca, oče in sin, odgovornost za napad prevzel 13-letni palestinski deček. Trinajstletnika so ustrelili in ranili mimoidoči, zato ga zadržujejo v bolnišnici.